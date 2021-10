Día sin IVA: ojo a estas recomendaciones si va a comprar por internet

El comercio electrónico será clave durante la jornada del día sin IVA este 28 de octubre, pues garantizará la reducción de las aglomeraciones, pero hay que tener en cuenta varias recomendaciones.

A la hora de comprar, asegúrese de estar conectado a una red de internet segura y de verificar que la página web que está consultando tenga el candado como protocolo de seguridad.

"Es importante verificar que el logo sea el logo que yo conozco, no que vaya a tener dos veces una letra, por ejemplo. Las imágenes… los comercios normalmente en su página tienen unas imágenes muy cuidadas, una comunicación muy clara, los precios claros", explica Carlos Fajardo, gerente de mercadeo de PayU.

También es clave comparar los precios en diferentes plataformas, así podrá encontrar las mejores promociones o detectar posibles estafas.

"Normalmente, cuando yo voy a hacer una compra, los comercios me piden que yo me registre, en ese registro me piden entonces que yo cree un usuario y una contraseña. Es importante que esa contraseña no contenga información personal mía y que no sea cortica. A veces la gente pone carlos123; sería muy fácil poder rastrear ese tipo de contraseña", agrega Fajardo.

Para culminar la compra, las plataformas solicitan información de tarjetas de débito o crédito y otros datos personales. Sin embargo, esto nunca se solicita a través de llamadas telefónicas, correo, ni WhatsApp. Si sucede, desconfíe.

Asimismo, tenga en cuenta que aquellos productos que no estén en Colombia o portales de comercio electrónico extranjeros no participan del día sin IVA.

Así lo explica Juan Camilo Pachón, directivo de Marketplace de Mercado Libre Colombia: "Todos los productos que no estén en territorio nacional no participan de la jornada. Sin embargo, en nuestro market place contamos con miles de emprendedores colombianos, así como tiendas oficiales y de marcas internacionales que están dentro del país que sí contarán con este descuento durante la jornada".

Asegúrese además de que el comercio en el que está comprando permita monitorear el estado de envío y así prevenir inconvenientes.