“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante”, dijo el actor ecuatoriano Roberto Manrique al hablar de su orientación sexual.

Según él, hubo algo que lo molestó durante semanas y fue “culpa”.

Habló de su niño interior y dijo que “Robertito se crio en un mundo en el que no se le permitía ser quien era, en el que hasta llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado. Ni se diga del hecho de que me gustaban los hombres”.

Asimismo, Roberto Manrique expresó que no sentía que estuviera saliendo del clóset, porque hace 20 años su familia sabe que es homosexual, así como las producciones donde ha trabajado, “todo mi círculo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento, mis fans lo saben”.

“No siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: ‘No tienes de qué sentirte culpable’”, dijo el actor, que ha participado en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Victorinos’, ‘Doña Bárbara’ y ‘La viuda negra’, entre muchas otras.

Roberto Manrique contó que tiene “una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo, con una relación increíble”.