Amparo Grisales sobre memes de su edad: “Me da pesar de lo estúpidos que son"

Amparo Grisales habló abiertamente sobre lo que opina de los chistes que tanto se cuentan sobre su edad, esto después de que en entrevista con Blu Radio le preguntaran cuál es su postura frente a los constantes memes que llevan su nombre y hacen alusión a sus años de vida.

“Me da pesar de lo estúpidos que son”, aseguró la presentadora, quien afirma que “hasta para el humor hay que tener inteligencia”.

La también actriz ha soportado durante varios años burlas sobre su aspecto y edad hasta el punto de considerar que las bromas son “aburridas” puesto que no tienen nada más que ofrecer.

Sobre si considera que lo que hacen contra ella en redes sociales es matoneo , Amparo Grisales afirmó que prefiere no prestar atención a lo que dicen y en cambio opta por tomar las cosas buenas que le permiten avanzar en su vida personal y profesional y así evitar volverse una persona “amargada o resentida”.

“¿Qué tal que yo los demandara a todos? No hay quién me defienda y tampoco necesito defenderme, pero nadie dice ‘a Amparo la están insultando’, sino que todos gozan y se van encima”, sostuvo en completa tranquilidad la presentadora de ‘ Yo me llamo ’.