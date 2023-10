Bad Bunny anunció lanzamiento de su nuevo álbum: esto es lo que se sabe

Fanáticos de Bad Bunny están emocionados ante el anuncio del cantante puertorriqueño de su nuevo disco. En su Instagram, el famoso anunció a sus más de 46 millones de seguidores la llegada de su quinto álbum.



La fecha de lanzamiento del nuevo trabajo discográfico de Bad Bunny es el próximo viernes 13 de octubre. El anuncio lo realizó en su perfil de Instagram, borrando todas sus publicaciones y dejando tan solo un video.

En esa grabación, realizada en Nueva York, sorprendió con el anuncio de 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', su nuevo disco, y escribió: "El día más esperado por muchos ya llegó".

Bad Bunny va en un carro y sorprende llegando a un restaurante en el que todos los comensales se quedan viéndolo; finalmente un mesero lo atiende llamándolo "Don Benito" y el cantante sorprende mostrando que se cortó el cabello.



Por ahora, el artista internacional no ha revelado muchos detalles sobre lo que este nuevo trabajo entregará a sus seguidores, pero las especulaciones en redes sociales empiezan a tomar fuerza.

Se dice que el nuevo disco de Bad Bunny tendrá 22 canciones por una publicación del mismo artista en X y, aunque no se saben nombres, se especula que el puertorriqueño tendrá colaboraciones con artistas como Tokischa, Feid, Rauw Alejandro y Peso Pluma, entre otros.

Sin embargo, el mismo Benito Martínez -nombre de Bad Bunny- ha pedido a sus seguidores no creer en las especulaciones de redes sociales que muestran los posibles nombres de sus nuevas canciones y artistas con los que colaboró.



A través de su WhatsApp Channel con más de 15 millones de suscriptores, el cantante puertorriqueño señaló este martes: "cómo es posible que haya gente tan tonta creyendo los falsos tracklist y los listados esos con falsos fts (colaboraciones)".

Bad Bunny pide a sus seguidores no creer en especulaciones sobre su nuevo disco. WhatsApp Channel Bad Bunny

No es una sorpresa que el nuevo álbum de Bad Bunny tenga 22 canciones, puesto que en el disco 'Un verano sin ti' fueron 23 sencillos y en 'X 100pre' fueron 15. De este nuevo, los fanáticos ya conocen 'Where She Goes' y 'Un preview', canciones que fueron lanzadas previamente por el artista.

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, el cantante aparentemente anticipó que serían 22 canciones al hacer un listado del 1 al 22 con la palabra 'Fuego'.