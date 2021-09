Carolina Cruz habla del estado de salud de su hijo Salvador

Desde que nació Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, ha habido todo tipo de rumores sobre su estado de salud. Eso sí, los seguidores de la presentadora y el actor no han dudado en dejarles sus muestras de cariño, día tras día, en las redes sociales.

Por ello, este miércoles una nueva publicación de la presentadora y empresaria Carolina Cruz sorprendió. En ella da cuenta de lo sucedido con Salvador en el último mes.

“Hoy, un mes después con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que me hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de DIOS”, escribió Carolina Cruz al compartir una tierna fotografía del pequeño en sus brazos.

También aprovechó para agradecerle a los especialistas que los han acompañado desde la fecundación y nacimiento de Salvador, y “a cada una de las personas que con sus oraciones y energía linda nos han tenido presentes”.

Asimismo, Carolina Cruz anunció que ayudará a otras familias que “no corren con la misma suerte”.

“Se me arruga el alma y el corazón al ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito, por eso #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS tratará de ayudar en lo que más pueda a niños y familias que merecen una buena atención, así DEBERÍA SER PARA TODOS, sin importar estrato social, la vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra. No va a ser fácil, pero tampoco imposible", puntualizó.

Y agregó: "Muy pendientes porque empezaremos a abrir convocatorias para recibir la ayuda de todos, no solo económica - que es muy importante - también de cosas necesarias para darles calidad de vida en estos procesos a los niños y sus familias, empresas, marcas que quieran ser parte de este sueño, también recibimos la donación de tiempo y conocimientos que hoy en día es muy importante".