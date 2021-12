¿Cuál es el sueldo de Epa Colombia?

Fiel a su estilo, la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia en redes sociales, compartió algunos detalles de su vida personal y empresarial con sus seguidores. Entre ellos, habló de su salario mensual.

En una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram, los seguidores de Epa Colombia le cuestionaron cómo había logrado “levantar” su emprendimiento y, entre otras, “¿qué es lo que más disfruta como empresaria?”.

“Disfruto ver cómo salen adelante. El Gobierno a mi me regala unas becas, yo se las regalo a mi equipo de trabajo, que se enfoca en ayudarme y yo me enfoco en ayudarlos y todos crecemos y salimos adelante”, enfatizó.

Asimismo, le preguntaron “¿cuál es tu sueldo actualmente?” y ella no dudó en contestar.

“Mi sueldo es de 10 millones, amiga; estaba diciendo que me subieran el sueldo, amiga, porque no me está alcanzando, nada. Usted cree que tomar cerveza los fines de semana, estar pa' arriba y pa' abajo y gastándole a los amigos, no eso no alcanza. Yo estaba diciendo que aumentaran el sueldo”, aseguró.

Epa Colombia también señaló que el 10% “lo doy a las fundaciones, a las personas que lo necesitan”.