Grammy Latino 2021: los artistas colombianos que recibieron el anhelado gramófono

La gala de los Grammy Latino 2021 ha dejado buenas noticias para los artistas colombianos. Varios brillaron en la Arena Michelob Ultra de Las Vegas, Estados Unidos. Entre ellos, Juanes que ganó en la categoría a mejor álbum pop rock por 'Origen.

“Muchísimas gracias a la Academia, esto es una maravilla, mil y mil gracias. A mi familia, A mi madre Alicia, a Colombia y a Medallo, papá”, expresó el artistas paisa

Camilo , quien es uno de los artistas más nominados de la noche, recibió el Grammy Latino a la mejor canción pop por ‘Vida de Rico’ y repitió en la mejor fusión urbana por 'Tattoo remix', junto a Raw Alejandro.

“Quiero darle las gracias primero que todo a Dios porque la creatividad viene de él. Darle las gracias a mi esposa que esta canción la soñó conmigo, a mis papás que están aquí sentados conmigo esta noche y me da mucha felicidad que me acompañen”, declaró Camilo.

Asimismo, el cantante paisa ganó su tercer premio en la categoría a Mejor canción tropical del año por 'Dios así lo quiso', tema que realizó con su suegro, Ricardo Montaner.

La Orquesta Filarmónica de Medellín se quedó con el premio a Mejor álbum para niños con ‘Tu rockcito’. “Gracias a los niños que han sido los valientes de esta nueva era”, dijo la cantante Paula Ríos.

Silvestre Dangond , con 'Las locuras mías', logró el Grammy Latino como a Mejor álbum de Cumbia/Vallenato

“Ojalá este premio sirva para la unión del vallenato que lo necesitamos mucho. Estoy muy emocionado, voy a celebrar hoy, no joda”, manifestó el cantante Silvestre Dangond.

La cantante afrocolombiana de bullerengue, Petrona Martínez, también ganó a mejor álbum folclórico con ‘Ancestras’. El galardón fue recibido por su mánager la gaitera Mayté Montero.

Carlos Vives, nominado con 'Canción Bonita' a la canción del año y mejor canción pop, dijo estar "muy agradecido" con el reconocimiento, aunque con expectativas moderadas.

"La primera vez que me nominaron a los Grammys me nominaron a 11 y no gané ninguno, entonces me curé en salud", dijo el artista samario para la AFP.