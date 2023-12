Imitador de Carín León se convirtió en el ganador de Yo me llamo 2023: "Los sueños se cumplen"

Durante la noche de este lunes, 11 de diciembre de 2023, se conoció que el imitador del cantante mexicano Carín León se convirtió en el ganador de Yo me llamo versión 2023. El participante se llevó más de 500 millones de pesos y el cariño de todo el público.



Con la canción Primera cita, Yo me llamo Carín León se presentó durante la gala de la final. El imitador logró interpretar casi a la perfección el tema del compositor mexicano, que últimamente ha tomado mucha popularidad en Colombia.

“Así me tiene hace días Carín León, con el erizómetro a full. Tu evolución ha sido hermosa, con una sencillez, humildad, creciste de forma impresionante. Un ser humano sin pretensiones, dando con su corazón lo que quiere hacer”, aseguró Amparo Grisales, jurado.

“El sueño no está por hacerse realidad, hace rato estás viviendo un sueño”, dijo por su parte Pipe Bueno, otro de los jurados de Yo me llamo.



“Mucha gente me pregunta qué se necesita para entrar a Yo me llamo. La imitación es un don, la inteligencia para reproducir la voz, el color, los gestos, contamos con una escuela maravillosa y los profesores no podrían hacer su gran labor si no encontraran un alumno dispuesto a crecer”, indicó el maestro y también miembro del jurado César Escola.

Tras ser declarado ganador, Yo me llamo Carín León indicó que está “demasiado agradecido con este proceso. Gracias a Dios, primeramente. Jamás pensé llegar hasta aquí. Los sueños se cumplen con esfuerzo”.

Asimismo, el imitador habló de lo que hará con el monto que se llevó a la casa, 532 millones de pesos. “Cumplir con muchas cosas que la verdad estaba pensando, como un apartamento quizá o una casa, un auto, aunque también invertir en algo de mi carrera musical", comentó.

¿Qué programa reemplazará a Yo me llamo?

A partir de este martes, 12 de diciembre de 2023, a las 8 de la noche, los televidentes verán una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas, que llegará mucho más divertido. Así lo anticipó Laura Acuña, a quien en los avances se le ha visto diciendo bastantes groserías.

"Tengo que pedir excusas porque pusieron una promo con groserías que digo yo, pero, en mi defensa, tengo que decir que las groserías que digo son por susto o por imprudente, pero nunca con rabia”, afirmó la presentadora en su defensa.

Los famosos que harán parte de La vuelta al mundo en 80 risas son Carolina Cruz, Amanda Dudamel, Don Jediondo, Piroberta, Jhovanoty, Laura Acuña, Jessica Cediel, Laura Tobón, Juan Diego Vanegas y Boyacomán.