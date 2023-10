Iván Lalinde explicó por qué no muestra a su pareja: "Me parece rico que haya misterio"

Iván Lalinde es uno de los presentadores más conocidos y queridos por los televidentes colombianos, pasando por programas de concurso y ahora en el matutino de Día a Día, de Caracol Televisión. A pesar del amplio reconocimiento en el país, el paisa ha decidido mantener en privado muchos detalles de su vida personal, como su vida amorosa.



En una reciente entrevista que el presentador concedió a la emisora Tropicana, Lalinde fue abierto al hablar de sus proyectos, rutinas y algunos momentos que marcaron su vida. Pero también dejó claro que conservaría la discreción sobre otros temas más personales.

A Iván Lalinde le preguntaron por su vida amorosa y señaló que, precisamente, ese es un tema sobre el que prefiere no hablar. Sin embargo, reveló que tiene una relación estable "hace mucho tiempo, hace muchos años”. En entrevistas pasadas ya había confesado que tenía una relación de más de 10 años.

El presentador señaló que "yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así, y la manejo de una manera bien. Las señoras conmigo son fantásticas, me hablan, me dicen, me preguntan y yo manejo también mi espacio". Agregó que, en la actualidad, con su relación, se considera un "bendecido y afortunado".



Para el famoso paisa, el principal motivo por el que nunca se ha visto involucrado en polémicas o chismes es que ha sabido separar su vida privada de su trabajo. Pero apuntó que esto no quiere decir que oculte su realidad a las personas que lo rodean, tan solo hay cosas que prefiere no compartir.

"La he hecho bien y nunca he sido falso, ni nunca he sido doble; siempre, todo el que me conoce, y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi empresa, que hace parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado donde me ha llevado, siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde; yo nunca lo he negado", señaló.

Finalmente, sobre los motivos por los que decide no compartir detalles sobre su pareja, aclaró que "a mí no me gusta, me parece tan rico que haya misterio. En el amor soy feliz, vagabundo, conquistador y callejero".