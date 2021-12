Jessica Cediel se volvió a contagiar de COVID y preocupó a sus seguidores

Fue en octubre de 2020 cuando J essica Cediel dio positivo para COVID por primera vez . Tras superar la enfermedad, contó que “ ha sido lo más angustiante que he sentido en mi vida ”, pero con el paso del tiempo se había recuperado. Sin embargo, con lo que no contaba era con que volvería a infectarse.

Así lo reveló por medio de sus redes sociales. En ellas, Jessica Cediel, visiblemente molesta, lamentó haberse contagiado de nuevo, pese a los cuidados que ha tenido.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión, un poquito de tos y una picazón al ladito de la garganta. (Tengo que) pasar Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”, comentó en Instagram al tiempo que aseguró que, por fortuna, los suyos se encuentran bien.

En las publicaciones también aprovechó para desahogarse, aunque luego tuvo que pedirles disculpas a sus seguidores por lo dicho.

“Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez. Que mierda este COVID, que mierda como ha cambiado el mundo. Ojalá que el Señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto”, mencionó Jessica Cediel, quien agregó: “dije malas palabras, perdón nos soy perfecta, soy un ser humano que tiene sentimientos”.

También pidió a sus seguidores orar por ella y por otras personas que tienen complicaciones de salud y les prometió contarles cómo avanzaría su recuperación.