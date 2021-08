Johana García, la modelo transgénero que derriba estereotipos al debutar como presentadora de TV

Johana García es una activista y modelo transgénero 100% paisa, que a sus 25 años cumple uno de sus sueños al derribar los estereotipos y convertirse en presentadora de televisión.

“Quiero demostrar que una mujer trans se puede destacar en cualquier ambiente cultural político y social y que, además, podemos cambiar estigmas y aportar a la construcción de mi país”, afirmó Johana.

Es una mujer segura, ha sido activista y quiere romper las brechas del rechazo y la desigualdad.

Fue la primera mujer transgénero en convertirse en la chica ‘Q’hubo’, y también participó en el Concurso Mujeres Jóvenes Talento de la Alcaldía de Medellín.

“He realizado muchísimos procesos, en mi colegio yo me gradué reconocida y vestida completamente como una mujer. He participado en reinados de belleza, hace poco gané un reinado internacional, soy la actual Miss International Trans”, dijo la modelo y activista.

Su familia es su motor para salir adelante, pues según ella, nunca fue discriminada y eso le dio la libertad para expresarse como es realmente.

“No me avergüenza venir de una familia humilde, de hecho ahora estoy divina, pero yo en mi vida soy superrelajada, superfresca, vivo en la Comuna 1 Popular, Santo Domingo Savio y me siento orgullosísima, es una de las periferias aquí en la ciudad. No es de dónde vienes sino la actitud que le pones a toda la situación”, expresó.

Con esa 'berraquera’ quiere trabajar por la inclusión laboral de la comunidad trans , generalmente ligada a otros oficios.

“La gente debe entender que nosotras no somos contratadas por nuestro físico o nuestra forma de comportarnos, sino por nuestro talento, por las capacidades que realmente podemos reflejar ante cámara y mucho más cuando es algo público”, declaró Johana.

Está preparada para las críticas, pero sabe que para llegar lejos necesita dedicación y disciplina, como todas las personas que quieren llegar lejos,.