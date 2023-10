Jordi Martin reveló cómo se hizo amigo de Shakira: "Piqué siempre me ha visto como un enemigo"

Jordi Martin es un reconocido fotógrafo y paparazi español que a lo largo de los últimos años se ha hecho popular por ser cercano a Shakira. ¿Cómo surgió la cercanía entre ambos?



Martin señaló que su trabajo como reportero de farándula dio un giro en el año 2010, cuando descubrió que Gerard Piqué y Shakira estaban juntos. Esto sucedió cuando el exfutbolista español tenía una relación con la actriz española Nuria Tomás.

"Desde ahí empezó mi seguimiento a ellos, uno que se ha hecho por muchas ciudades del mundo. Me especialicé en Piqué y Shakira cuando ella se instala en Barcelona, cuando inicia el romance entre los dos, fueron unos meses y primeros años que recuerdo con mucha intensidad", aseguró en diálogo con TvNotas.

El paparazi señaló que, por una razón que todavía desconoce, inmediatamente le tomó cariño a la colombiana y a su familia, mientras que con Gerard Piqué siempre hubo resistencia.



"He sido más cercano a Shakira por la relación cercana que he tenido con Tonino, su hermano, a quien le tengo aprecio. La verdad con Piqué siempre he tenido una enemistad enorme, él siempre me ha visto como un enemigo", aseguró el reportero.

Una de las explicaciones de esa enemistad se debe tal vez a que fue él quien reveló a la colombiana varias de las infidelidades de Piqué. "Yo al hermano de Shakira le dije de varias infidelidades, yo fui el primero en fotografiar a Clara Chía y antes de publicarla hablé con Tonino y le dije ‘prepara a tu hermana’".

Agregó que "Shakira lo ha pasado muy mal, se enteró de muchas cosas, no solo de Clara Chía, a Shakira le llegaron varias mujeres de Barcelona".



El paparazi señaló que a lo largo de los años trabajando para la prensa internacional como el encargado de revelar los detalles de la vida de Shakira y Piqué intentó limar asperezas con su connacional, pero no ha sido posible.

Finalmente, Jordi Martin nuevamente demostró su aprecio por Shakira y señaló que ha comprendido el dolor que la cantante colombiana ha atravesado durante el último año.

"Yo sé lo mal que lo ha pasado Shakira, la gente puede decir que se está pasando con las canciones, pero es que fue muy duro para ella enterarse de todo lo que se ha enterado. Shakira dejó su vida entera para instalarse en Barcelona, dejó su carrera musical aparcada, ella quería formar una familia, puso todo de su parte para que todo saliera bien", recordó Martin.