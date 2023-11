Katy Perry ganó juicio que le permite desalojar a un hombre de 83 años de su mansión

La cantante Katy Perry recibió una buena noticia, luego de ganar el juicio en el que se enfrentaba a un veterano de guerra que reclamaba como propia su mansión en Montecito, California. Sin embargo, ahora la famosa recibe críticas por, supuestamente, querer desalojar a un anciano de la vivienda.

Toda esta problemática inició en el año 2021. Un año antes, Katy Perry y su pareja Orlando Bloom adquirieron una lujosa mansión de 11 habitaciones por 14.2 millones de dólares en California, llegando a un acuerdo con el hombre Carl Westcott, de 80 años.

Luego de la compra, Westcott manifestó que ya no deseaba vender la mansión y hasta señaló que el negocio que había hecho con la pareja de celebridades no era válido porque él no estaba consciente de las consecuencias. Según el hombre, en ese momento estaba bajo los efectos de los analgésicos que le habían recetado luego de una cirugía crítica a la que fue sometido.

Después de meses analizando este caso, un juez de Los Ángeles determinó que Carl Westcott estaba en el completo uso de sus facultades para negociar su casa con la pareja de famosos y que "incumplió el contrato", pues se arrepintió después. El togado determinó que Katy Perry y Orlando Bloom tienen todos los derechos de la mansión y pueden disponer de ella.

Publicidad

Aunque esta es una buena noticia para las celebridades, el escándalo en la farándula internacional no deja bien parados a los famosos. Para la prensa y los internautas el fallo del juez a favor de Perry y Bloom no es tan importante como que la pareja está desalojando a un hombre de 83 años, discapacitado y veterano de guerra de la casa.

En medio del juicio, el hijo de Westcott había mostrado pruebas de que su padre había sido diagnosticado con signos tempranos de demencia y temblores asociados con la enfermedad de Huntington. Sin embargo, para el juez fue más importante ver que en el mismo año que había hecho el acuerdo con Katy Perry, Carl Westcott firmó otros importantes contratos por millones de dólares.

A pesar de las críticas, el abogado de Katy Perry señaló que se espera que en los próximos días se lleve a cabo la nueva fase del juicio por daños, en la que el equipo legal de la cantante espera recibir dos millones adicionales por las demoras en la adquisición de la propiedad.