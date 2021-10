Mamá de Lina Tejeiro se refirió a beso de la actriz con Epa Colombia: "Todo acto tiene consecuencia”

No para la polémica en torno a lo sucedido en la fiesta de cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro . Ahora fue su mamá la que habló del comentado beso de la oriunda de Villavicencio con la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia .

La misma Lina Tejeiro dijo hace unos días que simplemente se trató de un beso con el que hizo feliz a su amiga Epa Colombia.

“Los veo muy escandalizados con el tema, a ver les cuento: yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta, entonces no le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz”, señaló Lina Tejeiro.

Pues bien, su mamá, Vibiana Tejeiro, también le salió al paso al tema. En sus redes sociales le preguntaron “¿por qué dejas que tu hija se bese con otra mujer y que la hagan quedar mal?”, y ella fue contundente.

“Ella ya es una mujer grande, una mujer adulta, tiene 30 años. Mis hijos pueden hacer lo que quieran, ellos saben y tiene claro que todo acto tiene una consecuencia. Yo no la juzgo”, respondió la mamá de Lina Tejeiro en un video publicado en su Instagram.