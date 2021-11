Will Smith confiesa que quiso matar a su padre: ¿por qué?

Will Smith se ha abierto con sus fanáticos por medio de su libro ‘Will’, un texto que cuenta sus memorias y experiencias desde que era niño. En este texto, el actor contó que llegó a pensar en matar a su padre después de ver cómo golpeaba a su mamá.

Según dijo, cuando tenía 9 años fue testigo de cómo su padre agredió violentamente a su madre. “La golpeó en un costado de la cabeza con tanta fuerza que ella se derrumbó. La vi escupir sangre”, narró.

El actor, además, aseguró que “ese momento, en ese dormitorio, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”.

Will Smith expresa en su libro que en cada “premio y elogio, reflectores y atención, personajes y risas” ha intentado disculparse con su madre por no haber actuado en favor de ella aquel día y cuenta que no hizo nada en aquel momento por el choque de emociones que sentía.

Sin embargo, una noche mientras ayudaba a su padre a salir de la habitación y lo llevaba al baño confiesa que “una oscuridad se apoderó de mí”.

“Siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte y no un cobarde, lo mataría”, cuenta con rabia.

Aquella noche el actor vio el momento para llevar a cabo su plan de venganza, puesto que “el camino entre las habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras”.

“Podría haberlo empujado hacia abajo y salirme con la mía fácilmente”, confesó, pero el perdón que había ido acumulando en sí mismo fue más fuerte, pues reconoce que su padre, “era violento, pero también estaba en todos los juegos, películas y recitales. Era alcohólico, pero siempre estaba sobrio en cada premiere de mis películas”.

Willard Carroll Smith Sr. falleció en 2016 a causa de un diagnóstico de cáncer y, al final, Will Smith asegura que aprendió lecciones de su padre que nunca abandonarán su mente.

El libro ‘Will’, donde cuenta esta y muchas otras experiencias de su vida, saldrá al público el próximo 9 de noviembre.