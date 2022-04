La polémica visita del hermano de Gustavo Petro a La Picota: ¿con quién se vio?

El viernes 8 de abril de 2022, los presos del ERE Sur de la cárcel La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica, recibieron una visita inesperada. A las 9:26 a. m. ingresó el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, el candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico.

La visita del hermano de Gustavo Petro se prolongó por seis horas, teniendo como hora de salida las 3:35 p. m. Según se puede constatar en los registros del INPEC a los que tuvo acceso Noticias Caracol , su ingreso fue autorizado por el interno Franklin Germán Chaparro Carrillo, exalcalde de Villavicencio condenado a 39 años por homicidio. En la descripción se agrega que lo hace en calidad de “amigo”.

En su visita, Juan Fernando Petro no estuvo solo. Durante las seis horas, estuvo acompañado de Juan Danilo Rueda, quien es el actual coordinador nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, como lo demuestran las imágenes y también los documentos a los que tuvo acceso este noticiero.

El ingreso de Danilo Rueda a La Picota fue autorizado por el exgobernador de San Andrés Ronald Housini Jaller, condenado por corrupción. El registro deja claro que lo hizo en calidad de “amigo” y curiosamente deja constancia en las observaciones "Comisión de la Verdad".

La Comisión de la Verdad le aseguró a este noticiero que no han tenido ningún tipo de relación laboral con Juan Danilo Rueda y desconocen por qué quedó el registro como si fuera funcionario de la entidad.

Noticias Caracol consultó a cinco internos del pabellón de parapolíticos, quienes por temor a sanciones penitenciarias pidieron omitir su identidad. Ellos describieron los pormenores de esta visita.

Lo primero es que a pesar de que Juan Fernando Petro y Juan Danilo Rueda registraron para sus visitas los nombres de dos internos de alto perfil, la visita se terminó convirtiendo en una reunión con al menos una decena de presos de este pabellón. Los consultados coincidieron en los nombres de los siguientes participantes:

Iván Moreno, excongresista, condenado a 14 años por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio.

Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir.

Ronald Housini Jaller, exgobernador de San Andrés, condenado a 7 años previa aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado.

Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica.

Álvaro García Romero, exsenador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.

A través de mensajes de chats de WhatsApp, otros internos también contaron lo que habría ocurrido durante las seis horas de la visita.

“Se reunieron todos juntos en la cocina de abajo, la que está al lado del gimnasio (sic). Allí almorzaron y todo. Iván Moreno se puso a llorar y, entonces, el hermano de Petro lo llamó aparte y hablaron los dos solos como 15 minutos. Almorzaron pollo, arroz, papá y ensalada de tómate”, dice un interno de La Picota.

Este testimonio explica por qué Iván Moreno, el hermano del llamado cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá, Samuel Moreno, habría llorado durante la reunión.

“Que la justicia había sido muy dura con ellos, que prefirieron quedarse en Colombia para enfrentar, pudiéndose ir a EE. UU. porque ellos son ciudadanos americanos ”, agregó el reo del centro carcelario.

Al ser consultado sobre el objeto de la visita, el candidato Gustavo Petro explicó en el programa radial Sigue La W de qué se trató el encuentro:

"¿Qué hacía Juan Fernando Petro en la Picota?", le preguntó el periodista de La W al candidato presidencial.

"Hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel (…) del carrusel de la contratación en Bogotá, que no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social", contestó Gustavo Petro.

El reglamento interno de la cárcel establece que cada visitante tiene que dejar consignado a qué interno visita. Pero en ninguno de los registros oficiales aparece Iván Moreno autorizando el ingreso de Juan Fernando Petro y Juan Danilo Rueda.

Sobre el asunto que trataron durante las seis horas que duró la visita también hay dudas. Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas.

“Les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20%, cerrar los jueces de ejecución de penas, básicamente eso”, indicó un interno.

Otro interno le aseguró a Noticias Caracol: “El hermano de Petro llega allá por visitar a Germán Chaparro. Lo básico e importante que hablaron fue de una reforma a la justicia para rebajar un 20 % de las condenas, de unas mejores condiciones para los privados de la libertad y de eliminar los jueces de ejecución de penas porque no dan garantías (…), no condicionar la libertad condicional porque siempre la sujetan a la conducta punible”.

Un tercer interno aseguró: “Solo se planteó la posibilidad de un descuento del 20 al 30% (...), todos quieren perdón y olvido”.

De acuerdo con los testimonios de los internos del ERE Sur, las supuestas promesas serían a cambio de apoyo político al candidato Petro.

“Que votarán por ellos, que si Petro gana se comprometen con lo que te dije de la reforma a la justicia y lo de los jueces de penas”, afirmó.

Noticias Caracol se comunicó con la campaña del candidato Gustavo Petro en la mañana de este miércoles para conocer su opinión sobre los testimonios de los internos. Casi de manera inmediata, el candidato trinó en su cuenta de Twitter.

“Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos”, escribió.

Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniendolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Desde la cama de un hospital en donde se recupera de una cirugía, Juan Fernando Petro explicó por qué entró a la cárcel.

“Yo trabajo desde hace mucho tiempo en unas ONG de Derechos Humanos, yo tengo una fundación que está vinculada con el proceso de las ONG de Justicia, Paz y Reconciliación a nivel nacional e internacional, entonces nuestro trabajo se desarrolla en los territorios, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y esa fue la razón por la que ese día, el viernes de la semana anterior, estuvimos en La Picota”, manifestó el hermano del candidato del Pacto Histórico.

El hermano de Gustavo Petro confirmó que, aunque en los registros oficiales aparece que iba a visitar al exalcalde Chaparro, se reunió con otros internos del pabellón.

“Es correcto, porque no es solo con Iván Moreno. Quiero dejar claridad en eso porque, como siempre, en este país las cosas se llenan de suspicacias y, bueno, hay que aclararlas. Hablamos con Iván Moreno, estuvimos con Álvaro García Romero, el que le decían 'el Gordo García'. Estuvimos con Germán Chaparro, con el exgobernador del Putumayo, con el exgobernador de San Andrés, con un representante, creo que es del departamento de Córdoba. Estuvimos reunidos con varias personas que nos habían invitado”, añadió.

Juan Fernando Petro niega que estuviera haciendo trabajo político al interior de La Picota y que hubiera ido en representación de su hermano, el candidato presidencial. “En ningún momento y esto lo dejo en tono imperativo, no se habló de parte de ellos, y ni de nosotros, de votos o de dineros o cosas que tuvieran que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro”.

Finalmente, se defendió de los cuestionamientos y afirmó que todo este escándalo se debe a su relación con el candidato. “Es porque soy Petro y soy el hermano de Gustavo Petro", anotó.

"Si hubiera sido de apellido Rodríguez, pues no habría habido ningún inconveniente ni mucho menos. Lo entiendo, lo sé claramente. Sé que Gustavo cuando lo supo, porque Gustavo no sabía que yo tenía que ir, hablé con Gustavo, le dije 'es parte de mi trabajo, es lo que estoy haciendo, yo me muevo por diferentes territorios'”, indicó.