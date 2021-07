Las declaraciones de alias 'Andrea', presunto capo invisible del Clan del Golfo

Juan José Valencia, uno de los señalados capos invisibles al servicio del Clan del Golfo , es la clave de una investigación que busca descubrir cómo esa organización se valía de empresas legales de construcción para lavar plata del narcotráfico y también si miembros de la fuerza pública estuvieron vinculados al tráfico de armas.

La unidad investigativa de Noticias Caracol revela audios y seguimientos de la Policía, así como videos grabados por la contrainteligencia colombiana.

La relación entre Otoniel y Andrea

'Andrea', uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo, fue invisible durante décadas hasta para esa misma organización.

“Por ahí me mandó una notica de que habló con 'Andrea', pero una cosa muy maluca. Esto es una organización, esto no es una cosa de narcos, de bandidos. Esto es una organización con mucho respeto”, dice alias 'Otoniel ', jefe del Clan del Golfo, en un audio.

'Otoniel' expresó su malestar porque 'Andrea' no le reveló su identidad ni a los comandantes que tenían su mismo nivel en el clan.

“Estaba mirando los proyectos a ver cómo siguen esas cosas. La revista de Rayo no me ha llegado todavía, no me han mandado informe, no sé cómo irán por allá. Esperemos que se calme. Como usted dijo que iba a salir, no sé si salió para que los atienda a 'Andrea' y a usted y miremos más bien en la reunión y yo le mando los temitas que hay que tocar para que sepan que hay comandantes, está el estado mayor, están los comandantes, no es una rueda suelta porque como con él casi nunca habla nadie sino usted apenas”, dijo 'Otoniel'.

“Es muy verraco porque uno no puede saber que está hablando con él, que está hablando con quién, si uno no le ve la cara al otro y siendo compañeros de trabajo. Son cosas que no tienen presentación. Así lo atiende uno a un bandido por allá al enemigo, que no quiere saber que es uno. Son cositas para mejorar. Ante día a día vamos empeorando”, complementó 'Otoniel'.

Las autoridades le seguían de cerca los pasos porque, además de sacar toneladas de cocaína por el Caribe, era el encargado de traer el armamento con el cual la banda mafiosa más importante del país afrontaba una guerra contra los tres mil hombres de la operación Agamenón .

Pero la Policía no es el único enemigo del Clan del Golfo y hasta para escoger las peleas Andrea tenía voz y voto.

“Dónde está ese pelao Diego, el segundo de Necoclí, dónde está ‘Burra peluda’. No volvieron a comprar fusiles, ni a traerles fusiles. Al sur de Bolívar hay que meterle unos 30 fusiles más. Andrea traía fusiles la otra vez y tampoco trajo más. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Ahí, peleando con esas putas disidencias a ver cómo nos sigue yendo y con los Caparros. Eso está muy militarizado. Andrea que fue el que comenzó esa guerra no ha vuelto a apoyar con más nada. Entonces, verraco porque yo era uno de los que menos quería esa guerra, le dije al difunto ‘Indio’: no eso no paga”, subrayó Otoniel.

¿Quién es Andrea?

Pero el anonimato de ese capo de vieja guardia se acabó el pasado 22 de mayo. Las autoridades llegaron hasta su impresionante mansión de 9 mil metros cuadrados, lugar en el que tenía 14 vehículos de alta gama, incluidos 3 Ferraris y un arsenal con fusiles, ametralladoras y pistolas.

Juan José Valencia, identificado por la Policía y la Fiscalía como el mismo 'Andrea', había fabricado una fachada de poderoso empresario en el gremio de la construcción. Además, estaba asociado con varias personalidades del jet set colombiano y alcanzó, usando esta misma imagen legal, a pedir pista como testigo protegido de la Fiscalía en uno de los casos de corrupción más sensible y por poco lo logra.

Sus declaraciones reposan en un expediente reservado que tiene la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí avanza una investigación preliminar de supuesta corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, para la venta de certificado de porte de armas.

El caso salpicó al general Jorge Romero, quien fue retirado de la institución hace un año.

Las declaraciones de Andrea

Una cámara encubierta de la contrainteligencia militar, que investigaba al general Romero, grabó una versión de Juan José Valencia. Cuando estalló el escándalo contra el exoficial, Valencia ratificó y amplió su versión ante la Fiscalía delegada ante la Corte, esta vez bajo juramento.

“Me hizo ir a la oficina porque tenía que ir a recibir ese permiso personalmente y me puso a esperar como 5 horas. Me dijo ‘¿yo qué le dije a usted, usted por qué presenta los permisos conmigo?’. Luego le dije que yo hacía el trámite. Ese es el caso de la relación con el general Romero. Después de eso, supe que me investigó la empresa, me ha investigado a mí y me ha esculcado por todos lados”, aseguró Juan José Valencia.

De cara a la captura de Valencia, esas declaraciones son consideradas como claves para las investigaciones, no solo contra Romero, sino para determinar cómo funcionaba el tráfico de armas para el Clan del Golfo.

Llama la atención de las autoridades que varias de las armas incautadas tenían permisos tramitados a nombre del departamento de seguridad privada de su empresa de construcción ante la Superintendencia de Vigilancia.

También, que Valencia antes de distanciarse del general Romero, organizó para él reuniones de empresarios en Antioquia y donó anchetas para las labores sociales de la esposa del exoficial.

“Ese general me recibió como si yo fuera el amigo del alma. Eso era abrazo por todo lado, me dijo yo ya sé quién es usted, usted es uno de los empresarios, yo necesito que usted me convoque a una reunión con los empresarios de Medellín, y yo le dije que no había problema”, relató Valencia.

Noticias Caracol estableció que, después de haber hecho una declaración bajo juramento en la Fiscalía, Valencia se negó a seguir compareciendo como testigo.

Si bien el ente investigador intentó hacerle un estudio de riesgo, este no entregó toda la información necesaria, y tampoco accedió a entrar al programa de protección y testigos.

La defensa del señalado capo aseguró que este proceso es producto de una retaliación.

“El señor Valencia, mediante un oficio que dirigió a la Fiscalía Tercera Delegada y ante la Corte Suprema, le hizo saber al ente investigador del temor que le asistía por algún tipo de retaliación en su contra al haber servido como testigo, por haber declarado en ese proceso contra ese alto oficial”, señaló José Gregorio Beltrán Pérez, abogado de Juan José Valencia.

Sin embargo, las autoridades insisten en que tienen probado que 'Andrea', al que se refiere 'Otoniel', es el mismo Juan José Valencia. Entre las evidencias está la declaración de varios capos, uno de estos recapturado después de su extradición.

Valencia se había cambiado el nombre hace unos meses y tenía entre sus posesiones un pasaporte falso italiano.

Las autoridades investigan todas estas piezas para armar el rompecabezas que tiene varios interrogantes tales como ¿cuál es la manera con la que el Clan del Golfo entra las armas al país?, ¿quiénes son sus socios ilegales?, ¿cuál es la fuerza pública que está colaborando con la organización criminal?