Abuela llevó su celular a arreglar pensado que estaba dañado porque sus hijos nunca la llamaban

Aurora Hernández llevó su celular al servicio técnico pensando que este estaba dañado: afirmaba que el aparato no servía, ya que sus hijos y nietos nunca la llamaban.

La mujer fue a una plaza de tecnología ubicada en la Ciudad de México y en un video de seguridad se puede ver que asistió primero a un local donde le dijo al especialista que el celular no servía porque sus hijos llevan más de un año sin contestarle.

No obstante, el técnico la quería estafar y tenía la intención de cobrarle 1.500 pesos mexicanos, es decir, casi 300 mil pesos colombianos, por 'reparar' el celular. La mujer desconsolada le afirmó al hombre que no tenía el dinero y decidió marcharse.

Sin embargo, otro joven escuchó la historia de Aurora, quien le explicó al empleado que ella solo quería hablar con sus hijos. El muchacho le dijo que dejara el aparato y que él “se lo arreglaba”.

El joven comprobó que el celular estaba en perfecto estado, buscó el número de uno de los hijos de Aurora y se comunicó con él:

“Hola, mucho gusto. ¿Aurora Hernández es tu mamá? Yo trabajo en la Plaza de la Tecnología. Me trajo un celular a arreglar porque no funciona. Lo único que quiere es hablar con ustedes. No sé si lograré hacerle ese milagro. Les doy mis datos y todo por si gustan venir a verla”, le manifestó el vendedor a uno de los hijos de la mujer.

Días después, la señora regresó al establecimiento acompañada de uno de sus hijos y el técnico le dijo que no le entraban las llamadas para no confesarle lo que realmente estaba pasando.

La mujer le preguntó que cuánto dinero tenía que pagarle, pero el empleado le dijo que no le debía nada. Sin embargo, Aurora decidió comprarle algo de su local como gesto de agradecimiento.

