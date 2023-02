Como muestra de apoyo, este niño le fabricó una placa de YouTube a su papá

Las redes sociales se llenaron de ternura tras conocer la historia de un niño que le fabricó una placa de YouTube a su papá, pues acababa de superar los 2 mil seguidores en su canal, mismo que se encarga de mostrar las maravillas y los lugares encantadores de Boyacá .

Con un video que fue subido al canal de Tesoros Turísticos de Boyacá el hombre le mostró a su comunidad el regalo que acababa de recibir.

“Hoy me encuentro con mi pequeño hijo, Ángel Emanuel, que fue el gestor de este gran homenaje que me hizo en Navidad: me dio una placa conmemorativa por los 2.430 suscriptores que tenía para ese entonces”, aseguró el sujeto.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales se movilizaron al canal de YouTube y se suscribieron. Tanto así que, para el 3 de febrero de 2023, esta comunidad alcanzó los 33.100 seguidores.

“Quiero agradecer a las personas que emprendieron esta campaña para ayudarnos a conseguir seguidores y que nuestro proyecto sea visibilizado de una manera importante. Es un proyecto que trabaja por resaltar todo ese valiosísimo patrimonio cultural, material e inmaterial de Boyacá”, recalcó.

“Nos están dando la oportunidad a nosotros como familia de trabajar en un emprendimiento que se enfoca en la promoción turística y cultural del departamento”, concluyó.

Los usuarios de YouTube felicitaron al sujeto y le pidieron que siguiera visibilizando las maravillas que se encuentran en Boyacá.

“Estas son a las personas que debemos seguir”, “Esa placa no tiene precio”, “Esperamos que su canal siga creciendo”, “Tu hijo merece un premio”, “Esta es a la gente que deben hacer famosa”, “Les deseo lo mejor en esta aventura”, “Nos da felicidad ver ese detalle tan valioso”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

