Presentadora de noticias hizo historia al ser la primera con tatuaje maorí en su cara

Oriini Kaipara es una presentadora neozelandesa que hizo historia en su país al presentar las noticias con un tatuaje tradicional maorí en su rostro durante el horario estelar.

La periodista, de 37 años, manifestó que cumplió el sueño de toda su vida al poder representar a todas las mujeres maoríes y poder ser presentadora de un noticiero.

“Es realmente emocionante, lo estoy disfrutando. No me quedo sin palabras, pero es muy emocionante. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado para poder presentar a las 6:00 p.m.", dijo la presentadora para el medio local Stuff.

Oriini Kaipara se hizo el tatuaje en 2017 en la parte inferior de su mentón tras una análisis de ADN en el que descubrió que es 100% maorí. En dicha cultura es usual ver a las mujeres con el mismo tatuaje de la periodista y se llama moko kauae.

“Será la primera de muchas noches en las que tendré el honor de presentar nuestras principales noticias a audiencias de todo el país y del mundo", añadió la comunicadora.

Indicó sentirse un poco abrumada por todo los buenos comentarios que ha recibido tras dar los los boletines informativos.

Los maoríes son un pueblo de origen polinesio y, después mil años, hacen parte de Nueva Zelanda.