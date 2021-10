Día internacional contra el fracking: conozca su origen

Cada 11 de octubre se conmemora el Día internacional contra el fracking , una jornada que pretende recordar y promover la oposición contra esta técnica. No obstante, algunos no entienden la importancia de este día o, peor, no saben de qué se trata.

Para conocer el valor del Día internacional contra el fracking es importante comenzar explicando qué es. También conocido como fractura hidráulica, se trata de un mecanismo que se utiliza para la extracción de hidrocarburos.

La técnica del fracking consiste en fracturar al interior de la tierra distintas rocas que tienen petróleo gas en su interior. Lo que muchos probablemente no saben es que dicha actividad resulta altamente nociva para la salud de los seres humanos, la tierra y el agua, según expertos.

En Colombia, muchos habitantes de diferentes ciudades y municipios se han unido para decir “No al fracking”.

¿Cómo nació el Día internacional contra el fracking?

Las ONG ecologistas promovieron el Día internacional contra el fracking como consecuencia de todo el daño que las fracturas hidráulicas han causado en el medio ambiente. Específicamente, reiteran, ya ha sido comprobado el impacto en Estados Unidos.

Publicidad

En mayo de este año, Jesús Leonardo Yoldi, conocido como 'Frailejón', junto a su compañero José García realizaron un recorrido de cuarenta días hacia el Malecón Puerta de Oro, bajo el inclemente sol de Barranquilla.

"Mucha de esta agua captada por estas matas va ir al subsuelo, a las reservas hídricas de agua del planeta y obviamente de Colombia, y con la extracción no convencional de petróleo vía fracking estamos totalmente convencidos que estas aguas se van a contaminar", relató

Este recorrido lo hizo con el fin de decir "No al fracking”, y en su trayecto buscó concientizar a muchas personas -subraya- acerca del peligro que representa esta actividad en Colombia.

Aparte de que se requieren millones de galones de agua para lograr la fracturación de un poso, el fracking también exige la utilización de químicos tóxicos y altamente peligrosos, que con seguridad terminarán afectando la salud de todos los ecosistemas y como si fuera poco, violando el derecho de los seres humanos a vivir en un ambiente sano, finalizan los expertos.