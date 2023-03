“Es el valor que se me ha dado”: habló mujer que deberá ser compensada por trabajo doméstico

En España , un hombre deberá pagar unos 204 mil euros, más de mil millones de pesos, a su exesposa. Esta indemnización será por el trabajo doméstico que ella realizó en el hogar durante el matrimonio. Según una jueza, la mujer estuvo exenta de cualquier actividad durante años y ahora debe ser compensada.

“Renuncio, sobre todo, a tener un trabajo, a hacer cosas que me gustan, a formarme bien”, dijo Ivana Moral, mujer que debe ser indemnizada.

Tras el fallo de la jueza, esta mujer recibirá 204 mil euros como compensación por el trabajo doméstico no retribuido durante los 25 años que estuvieron casados.

Sin embargo, ella asegura que el dictamen del juzgado es más profundo que una ganancia monetaria.

“Ya el hecho de no tener una independencia económica ya es una pérdida, una gran pérdida. Cuando salió la sentencia yo dije ‘ya no es el dinero, es el valor que se me ha dado, todo lo que he hecho yo en estos 25 años’”, dijo.

La sentencia alega que mientras la mujer se dedicaba exclusivamente al cuidado del hogar y a la atención de sus hijas, su esposo incrementó su patrimonio.

La jueza también incluyó en el fallo una pensión compensatoria de 500 euros mensuales para la mujer y de 400 y 600 euros para sus hijas.

Sin embargo, el camino no termina allí según Marta Fuentes, la abogada del caso: “Como se sabe, es recurrible, todavía no es una sentencia firme, pero ya el reconocimiento en el que estamos es muy satisfactorio”.

Ivana espera que su historia marque un precedente y empodere a otras mujeres.



