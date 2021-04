Ladrones en moto arrastraron 50 metros a un niño de tan solo un año para robarle su maleta

Melisa y su hijo, a quien estaba recogiendo en el jardín, fueron víctimas de un terrible hecho en Rosario, Argentina , cuando dos ladrones que estaban en una moto los interceptaron y los tiraron de la bicicleta en la que se trasportaban para robarles la maleta del bebé de tan solo un año.

Sin embargo, los delincuentes no se percataron de que la mochila estaba amarrada al canasto de la bici, la jalaron, tumbaron a la mujer al piso y arrastraron la cicla a toda velocidad con el menor en una sillita trasera.

Melisa comenzó a gritar desesperadamente y un grupo de vecinos salió a la calle.

Ellos le pedían a los ladrones que soltaran al pequeño, pero eso solo logró que los delincuentes aceleraran todavía más.

Los hampones se dieron por vencidos cuando llegaron a la esquina de la calle sin haber podido desenganchar la maleta, y huyeron con las manos vacías.

“Me lo arrastraron media cuadra y no podían sacar la mochila, no me robaron nada al final. Yo gritaba y no me daba la voz, fue algo horrible”, declaró Melisa para el medio El Tres.

Ella confesó que en la mochila solo había 150 pesos argentinos (casi 6.000 pesos colombianos).

El bebé terminó con raspones, llagas en las manos y un golpe en la cabeza. Vecinos le hicieron una curaciones antes de ser llevado al hospital más cercano.