Bailando por la vida: mujer que perdió una pierna en accidente cautiva en redes sociales

Andreyna Hernández es una joven madre venezolana que inspira no solo a su familia sino a cientos de personas en sus redes sociales , pues su fortaleza, disciplina y pasión por el baile la convirtieron en una guerrera.

A esta mujer la vida le cambió hace 5 años con un inesperado accidente. Andreyna salía de clase cuando de repente un gigantesco árbol le cayó encima.

“No me dio chance de correr, iba directamente hacia mi. Quité la mitad de mi cuerpo y las dos piernas se quedaron atrapadas debajo del árbol”, recuerda Andreyna de aquel día.

Esta joven temía por su vida, así lo asegura, “yo quería que me atendieran rápido, temía por mi vida, por toda la sangre que estaba perdiendo”.

Hernández estuvo inconsciente durante tres días, al despertar su mamá fue quien le dio la noticia. “Ella me explicó poco a poco todo lo que me pasó”. “Yo pensé que serían las dos piernas, pero gracias a Dios fue solo la que recibió todo el impacto. Me la tuvieron que amputar hasta la rodilla en esa primera operación”, contó.

Tras el accidente y ya sintiéndose un poco mejor llegó el momento de pensar en lo que vendría para ella. “Vienen un montón de preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿cómo me voy a desenvolver, a desplazar?”

Luego de dos meses en el hospital, llegó el momento para que Andreyna volviera a casa con su familia, quienes la esperaban con mucho cariño para apoyarla.

Feliz, Andreyna asegura que “lo importante de todo esto es que nunca estuve sola, tuve apoyo de muchas amistades, hasta de gente que no conocía. Me apoyé muchísimo en la familia, mi pareja y mi hija”.

Para Andreyna continuar fue difícil, sin embargo, decidió hacerlo y aunque el movimiento del baile le cuesta, asegura que el ejercicio le da fuerza, pues es difícil pero no imposible.

Desde la primera vez que se subió a un escenario a bailar después del accidente se convirtió en una inspiración. “Fue un impacto impresionante, todo el mundo se paró, lloraron de la emoción. Fue muy emotivo para todos”. Pues Andreyna baila con su única pierna y sin necesidad de muletas.

En redes sociales Andreyna ha mostrado su proceso y ha compartido su historia con aquellos que necesitan un poco de inspiración para continuar después de momentos traumáticos.

Me escriben cosas muy bonitas, que a través de mi historia les cambió la forma de pensar o de ver la vida, eso es muy bonito