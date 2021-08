Se entregó hombre que amenazó con detonar explosivos cerca del Capitolio en EE. UU.

Se entregó el hombre que amenazó con detonar explosivos cerca del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos, informó la Policía luego de horas de negociaciones. Fue identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 años, residente de Grover, un pueblo en Carolina del Norte.

Agentes intentaron negociar con él mediante una pizarra, "simplemente escribiendo mensajes" y luego logró hacerle llegar un teléfono. Pero poco después de que se lo dieran abandonó la camioneta y se entregó a las autoridades, dijo el jefe de Policía del Capitolio, Thomas Manger, en una conferencia de prensa.

"Salió del vehículo y se rindió, y las unidades tácticas que estaban cerca lo detuvieron sin incidentes", añadió.

El sospechoso que amenazó con detonar explosivos cerca del Capitolio llegó poco después de las nueve de la mañana en una camioneta negra hasta la acera junto a la Biblioteca del Congreso.

"El conductor de la camioneta le dijo al oficial que respondió a la escena que tenía una bomba y lo que parecía ser, según el oficial, un detonador en la mano", explicó Manger a periodistas.

En Facebook Live, el hombre que amenazó con detonar explosivos cerca del Capitolio transmitió una serie de amenazas incoherentes y pidió hablar con el presidente Joe Biden.

Publicidad

"Estoy tratando de hablar con Joe Biden por teléfono. Estoy estacionado aquí en la acera justo al lado de todas estas cosas bonitas", dijo. "No voy a lastimar a nadie, Joe. No voy a apretar el gatillo de esta cosa. No puedo", apuntó, pero advirtió: "Te lo digo, si los francotiradores (...) empiezan a disparar por esta ventana, esta bomba explota".

Más tarde arremetió contra el partido de Biden, diciendo: "¿Todos saben lo que están haciendo, demócratas? Están matando a Estados Unidos".

El sitio especializado SITE, que monitorea a las organizaciones supremacistas blancas y yihadistas, dijo que la actividad de Roseberry en las redes sociales sugería que es parte del movimiento MAGA, acrónimo de ‘Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez’, eslogan del expresidente republicano Donald Trump.

El director de comunicaciones de políticas de Facebook, Andy Stone, dijo que el perfil donde estaba el Livestream había sido eliminado y que se estaba investigando el incidente.

"Sabemos que el señor Roseberry ha tenido algunas pérdidas familiares. Creo que su madre falleció recientemente. Hablamos con miembros de su familia y había otros problemas con los que estaba lidiando", dijo Manger, sin dar más detalles en este momento.

"No sabemos si hay explosivos en el vehículo", explicó, señalando que aún debía registrarse la escena.