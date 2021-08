Talibanes hicieron un "llamado a la unión" en primer viernes de oración tras su ascenso

Las últimas horas han sido de caos en Kabul, en el intento desesperado de una multitud de salir de Afganistán ante el control talibán.

Fuerzas estadounidenses han lanzado gases para controlar la situación de decenas que imploran ser evacuados. Apiñados, esperan a las afueras del aeropuerto con la esperanza de poder huir.

“Debido a que los talibanes siguen gobernando a nuestro pueblo, mi hija debe quedarse en casa y no debe salir, no debe trabajar, no debe seguir sus deseos, no debe alcanzar sus metas. Ese es el futuro de mi hija”, dice una mujer afgana.

Un avión estadounidense lleva cerca de ocho horas sin poder salir, pues la evacuación de ciudadanos afganos se complica. Patrullas de talibanes custodian la vía que conduce a la terminal aérea y su principal punto de acceso de pasajeros, por lo que controlan e impiden en algunos casos la salida de personas afganas.

Tanto las tropas de EE. UU. como las británicas se encargan de custodiar el ingreso de quienes logran pasar, pero nada más que eso.

Entre tanto, se da el primer viernes de oración en Afganistán desde que los talibanes tomaron el control del país.

Los talibanes se acercaron a las mezquitas y pidieron a los imanes que predicaran por la unidad. En contraste del temor que sienten muchos, otros fieles han recibido la llegada del nuevo orden con la esperanza de que traigan paz a su nación.

"Si Dios quiere, tenemos una demanda del gobierno actual para formar un Gobierno inclusivo para que todo el pueblo de Afganistán esté representado. Dios nos salve de un nuevo estallido de las luchas internas, que nos haría retroceder unas décadas", dijo Mohammad Rafi, uno de quienes asistieron a la oración.

Desde Catar, el portavoz talibán asegura que no hay que temer y que están llevando a cabo negociaciones para la formación de un Gobierno inclusivo.

“Las negociaciones en curso toman en cuenta a todos los afganos. Todos los afganos son tomados en consideración, pero luego seleccionarán algunas personalidades que sean adecuadas para formar el futuro Gobierno. Así que ese es el marco general. Entonces, cuando los seleccionen, se dará a conocer a todos", indicó Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes.

Entre tanto, China afirma querer mantener relaciones amistosas con los talibanes.