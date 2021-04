Veterinarios aplicaron vacunas para perros a adultos y niños: les dijeron que "prevenían" el COVID

Chile vive un escándalo tras conocerse que dos supuestos veterinarios les aplicaron vacunas para perros a más de 100 personas en Calama que, dijeron, servían para prevenir el COVID-19.

El hecho se registró el año pasado, pero solo hasta ahora sale a la luz.

"El tema ya se derivó al Ministerio Público para que se genere el proceso de investigación porque es inaceptable que se juegue con la salud de la población y sobre todo que se inoculó a niños, siendo que esto no está aprobado, no está autorizado, es una tremenda irresponsabilidad", declaró el alcalde de Calama, Daniel Agusto, a Meganoticias.

Según el funcionario, uno de los veterinarios les dijo a quienes recibieron la vacuna “que había un estudio que decía que había sido efectivo en otros países, lo cual es mentira”.

No se ha establecido si los adultos y niños inmunizados tuvieron efectos adversos por el medicamento, teniendo en cuenta que fueron administrados en 2020.

"Si me inoculan con una vacuna para perros de alguna forma voy a producir una respuesta inmune, pero que me proteja de una enfermedad, no lo sé", reconoció el veterinario Sebastián Jiménez.

En Chile, más de 1,1 millones de personas se han contagiado de coronavirus y cerca de 25.000 han muerto.