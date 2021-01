“Un ser humano inigualable”: amigos y pacientes lamentan muerte de apreciado médico en Cúcuta

El médico Vladimir Valderrama se caracterizó por estar al servicio de la gente. Era reconocido en Cúcuta por su vocación y amor por la medicina y por atender sobre todo a los adultos mayores.

Había nacido en el departamento de Sucre, pero estuvo al servicio de los nortesantandereanos por más de 40 años.

El COVID-19 acabó con la vida de este apreciado trabajador de la salud.

“Recuerdo cuando vine yo al viejo Hospital San Juan de Dios, ya estaba él vinculado a esa entidad y como buen paisano lo ayudaba a uno, trabajaba en cirugía y comenzaba a ayudarlo a uno”, dice con tristeza el médico Alonso Vellojín.

Fue socio fundador de Urgencias San Rafael. Sus compañeros, colegas y pacientes lo recuerdan como un hombre servicial y entregado a su profesión.

“Por él vine a trabajar, fue quien me trajo. Era un gran ser humano, siempre con positivismo, con esas ganas de dar vida a sus pacientes. Era el médico de la tercera edad”, expresa María del Pilar Guzmán, una compañera de trabajo.

No solo sus colegas lo extrañan, también sus pacientes. “Desde que yo estaba enferma, él me veía. Por la pandemia no volvió acá, fui paciente de él varios años y me duele”, explica María Inés Galvis.

Son 36 los trabajadores de la salud que han perdido la batalla contra el COVID en el departamento de Norte de Santander, 21 de ellos eran médicos.