Acercamientos entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández: ¿se unirán en primera vuelta?

El candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, confirmó que tuvo diálogos y estos acercamientos con el ingeniero y también aspirante a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández.

Desde la campaña le contaron a Noticias Caracol que, en los análisis internos sobre las posibilidades de Sergio Fajardo de hacer una unión, Rodolfo Hernández sería de gran beneficio para la remontada del candidato de la Centro Esperanza.

Publicidad

¿Qué hablaron los candidatos?

De esa posibilidad de unión, sumando fuerzas, ya que tienen la misma bandera de la lucha contra la corrupción, lo cierto es que Sergio Fajardo es, de ambos, el más interesado.

"Hemos estado conversando, hasta ahí puedo llegar, estamos conversando, tenemos una identidad alrededor de la lucha contra la corrupción. Si usted mira las campañas, los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo, mire los otros lados y no van a hablar de luchar contra la corrupción porque tienen la corrupción dentro”, expresó.

Publicidad

Por su parte, Rodolfo Hernández dijo que escuchó al profesor, pero que no se unirá por ahora al aspirante de la Centro Esperanza, cumpliendo con su palabra a quienes lo apoyaron en la recolección de firmas para su inscripción como candidato.

Sin embargo, manifestó que de entrada le propuso que hagan un acuerdo y es que, si alguno de los dos pasa a segunda vuelta, el otro lo apoye en su carrera a la Presidencia.

Publicidad

“Yo tengo la obligación de escuchar, para llegar a acuerdos. El doctor Fajardo me ha propuesto que hagamos una alianza, yo alianzas no puedo hacer... El mecanismo que se escoja él lo gana, yo lo apoyo. ¿Qué es apoyo? No me tiene que dar ministerios ni nombrarme a mi mamá, mi esposa, nada. Simplemente un apoyo para mejorar lo que es la administración pública de Colombia y, si yo gano, espero que el cumpla la palabra y me apoye con el mismo entusiasmo que yo estoy ofreciéndole a él”, expresó el exalcalde de Bucaramanga.