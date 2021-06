Condenan al exsenador Eduardo Pulgar a 4 años y 10 meses de prisión

La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Eduardo Pulgar a 4 años, 10 meses y 25 días de prisión por cohecho y tráfico de influencias en la investigación que se le adelantaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

#SalaPrimeraInstancia de @CorteSupremaJ condena al exsenador Eduardo Pulgar Daza a 58 meses y 25 días de prisión, por cohecho y tráfico de influencias en conducta ante pleito por control de Universidad Metropolitana de #Barranquilla. Ver SEP064-2021 en ➡️https://t.co/4mcQuJ8HlS — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 25, 2021

El excongresista, según audios que grabó el mismo juez al que presuntamente intentó sobornar, le ofreció $200 millones para que favoreciera a su amigo y padrino político Luis Fernando Acosta Osío.

“Quiero apelar a la buena relación que tienen ustedes para ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente aquí hay un negocio. Ustedes me dicen y yo voy y digo: para esta jugada vale tanto y vamos pa' lante”, se le escuchaba decir a Eduardo Pulgar.

“El senador habla de la universidad y habla de que hizo una gestión. En el audio sí aparece que supuestamente había hecho una gestión ante el Ministerio (de Educación) para poner a uno de los Acosta en la universidad”, declaró el juez Andrés Rodríguez Cáez ante la justicia.

Al despacho de este togado había llegado en 2017 un pleito en el que tenía interés el empresario Luis Fernando Acosta, amigo de Eduardo Pulgar y quien desde hace años viene librando una batalla jurídica por controlar, además de la Universidad Metropolitana, la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Metropolitano.

