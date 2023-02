Danilo Rueda afirma que abogados que ofrecen beneficios de paz total a narcos no son del gobierno

La oficina del alto comisionado para la Paz desmintió una versión que dice que abogados que trabajan para el Gobierno nacional estarían en las cárceles ofreciendo beneficios de paz total. La Fiscalía General de la Nación anunció que investigará los casos de los criminales que se tratan de colar en la iniciativa.

Las aclaraciones sobre las actuaciones de algunos abogados están en un comunicado. Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, precisó que los juristas que ofrecen beneficios de paz total a narcos en las cárceles no trabajan para el Gobierno nacional. Además, que ya fueron denunciados.

Cabe destacar que Danilo Rueda, el pasado 18 de enero de 2023, manifestó que espera que “no hagan trampas” en el proceso de paz total.

Poco después, Francisco Barbosa, fiscal general, anunció la apertura de una investigación por esas denuncias, que ya eran públicas.

Que “Danilo Rueda, alto comisionado de paz; el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente de la República, y abogados que aparecen mencionados suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz”, dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Hasta el momento, el ente investigador no ha dado mayores avances en este proceso. Sin embargo, a través de otro comunicado indicó que aún no escuchan a Juan Fernando Petro , hermano del presidente Petro, que no ha acudido al llamado de la Fiscalía.

“Entre el 30 enero y el 3 febrero se realizaron continuas llamadas a tres números de celular del señor Juan Fernando Petro Urrego para concertar con él su declaración, pero no fueron atendidas las llamadas”, dijo el ente investigador.

Esta situación, a juicio de expertos, es el resultado de la falta de claridad en el proyecto de paz total.

“Este escenario se veía venir, la incertidumbre en la falta de definición de la política de paz total permite este tipo de anomalías. Enhorabuena por las denuncias, claro que sí, pero se requiere tapar esos boquetes”, resaltó Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia.

La oficina del alto comisionado informó, además, que el Inpec adelanta investigaciones internas para esclarecer la situación dentro de las cárceles.