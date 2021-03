El Ñoño Elías no volverá a hablar de Odebrecht ni de la campaña de Santos, informa su abogado

La grabación revelada por Noticias Caracol donde el exsenador Juan José García habla con el exfiscal Néstor Humberto Martínez y en la que advierte de un supuesto plan para comprometer la campaña de Juan Manuel Santos con dineros de Odebrecht produjo reacciones de quienes habrían participado en el entramado desde la cárcel La Picota.

Luis Carlos Torregrosa, abogado de Bernardo el Ñoño Elías, informó que su defendido entra en una etapa de silencio y no volverá a hablar de Odebrecht ni del supuesto ingreso de dinero de la multinacional a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.

Es decir, que no entregará ninguna declaración ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes.

“El senador Bernardo Elías ha decidido, junto con su familia, incluso con la defensa, no seguir colaborando en el marco del entramado de Odebrecht, argumentando razones principalmente de seguridad. Desde el 28 de enero del 2020 la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado de Bernardo Elías y hasta la fecha no se ha dado ese trámite administrativo por parte del Inpec”, precisó la defensa.

En el audio, grabado por exfiscal Martínez en su celular, el excongresita le manifestaba que dentro del complot no solamente estaría el Ñoño Elías y Musa Besaile, sino Armando Benedetti.

Este último se refirió al caso diciendo que no tenía conocimiento de la existencia del audio y que allí no se dice nada malo.

“Yo no podría decir que soy yo, pero supongamos que soy yo; Juancho García está muerto y me parece muy bajo de Néstor Humberto Martínez filtrar hoy la conversación de un testigo que está muerto y no puede decir qué es lo que pasa”, sostuvo, aunque la grabación fue entregada por el exfiscal a la Corte Suprema de Justicia el primero de febrero de 2018.

Agregó que si se “analiza muy bien lo que dice la grabación, no dice absolutamente nada, por lo menos nada malo, lo único que dice es que hay unas personas que supuestamente hacen un complot para decir la verdad de lo que pasó con Odebrecht. Pero también quiero anotar algo importante: Otto Bula, en mayo o junio de 2017, ya había dicho lo de la plata de Santos; el Ñoño creo que lo hizo en septiembre y yo doy una cantidad de hechos que termina comprobándose en 2018”.

“¿Cuál complot si ya todos habían hablado de que la plata había llegado a la campaña de Santos?”, concluyó.

Tania Parra, abogada de Musa Besaile, dijo que su cliente no hará un pronunciamiento oficial sobre esto esta grabación.