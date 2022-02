Jóvenes en Bogotá y su radiografía: “La Policía necesita ser educada en temas de diálogo social”

El Bus Colombia llegó a la capital de Colombia, Bogotá. Desde la Plaza de la Mariposa, centro de la ciudad, David Steven Fernández, Camila Turcio Díaz, Oscar Riaño Cuenca, Tatiana Fernández y Sebastian Villate hablaron de salud mental, drogadicción, protesta social, reforma a la Policía y su participación en política.

“La seguridad es uno de los problemas reiterativos en la alcaldía de Claudia López. Se han hecho alertas tempranas desde la Procuraduría y desde el Concejo. Se ha dicho que en 18 de 20 localidades hay presencia de grupos armados, microtráfico, reclutamiento forzado, que 8 de cada 10 personas se sienten inseguras. Los hurtos han aumentado”.

“Lo basado en temas de drogadicción no tiene que estar basado en un tema de prohibición y eso lo hemos visto a lo largo de los años. La prohibición está errada”.

“La prohibición está totalmente errada, las políticas públicas deben estar enfocadas hacia la reducción de riesgos asociados al consumo. Tenemos que captar a esos jóvenes, hacer esa prevención oportuna. Indicarles qué está bien, qué está mal. Y si ya están en estos consumos, explicarles cómo reducir esos riesgos asociados a su consumo”.

“Legalizar las drogas pienso que es un tema controversial porque para eso necesitamos pensar que en Colombia necesitamos cultura, pero toca hablarlo. No podemos seguir en esta situación de mantenerlo como un tema tabú”.

“La verdadera garantía que se puede dar a la protesta es desmontar el Esmad y sacar la fuerza policial de las calles. Se ha evidenciado que cuando no hay presencia de la Policía las manifestaciones han transcurridos pacíficamente. Las protestas siempre tienden a ser culturales, a ser pacíficas, pero lamentablemente estos infiltrados y estigmatizaciones las hacen ver como un problema de seguridad que no es”.

“A los Consejos Municipales de Juventud les falta un poco más de gestión y que las alcaldías nos involucren más a los jóvenes, que nos estemos reuniendo y evidenciando lo que está pasando en nuestras localidades. Si quieren ver un cambio debemos empezar a trabajar de forma relacionada”.

“La Policía sí necesita una reforma, una reforma estructural, y no se puede basar solo en cambiar principios sino en brindar formación en derechos humanos. Educación en materia de diálogo social”.

“Cambiarle los uniformes a la Policía no va a hacer que en realidad funcione el mecanismo. La mayoría estamos pidiendo que la Policía tenga una reforma estructural, que pase al Ministerio del Interior y no lo maneje el Ministerio de Defensa, porque los ciudadanos no somos enemigos sino parte de una misma estructura democrática”.

“También que la inversión que se haga no sea poner más policías que hagan patrullaje sino que se haga investigación, porque el tema de la impunidad en la aplicación de la justicia es un tema muy preocupante y eso hace que aumente la percepción de la seguridad”.

"Yo creo que a lo que se debe llegar es a un diálogo. El Gobierno nacional en un principio planteó unas mesas de diálogo que llevaban a los jóvenes sencillamente para tomarse la foto, pero no para escuchas las necesidades. En esas mesas fue necesario llamar la atención del Gobierno. No era justo que nos llevaran allá para no escucharnos sino para tomarse la palabra ellos".