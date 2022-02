Apoyos políticos, el punto de discordia en Centro Esperanza: “¿Cree que son gratuitos?”

En un nuevo encuentro de Conversaciones de país, los candidatos de la coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, se sometieron a las preguntas y contrapreguntas del director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas; de la directora de La silla vacía, Juanita León; y la periodista política María Alejandra Villamizar.

Si bien en un principio todos enfatizaron en que no son enemigos por tener diferencias, el momento más álgido se vivió entre los candidatos Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

“¿Usted cree que todos esos apoyos son gratuitos en función de un líder extraordinario que los lleva a la tierra prometida?, preguntó Fajardo.

Gaviria respondió: “Sergio, yo no tengo ninguna investigación. Usted tiene muchas investigaciones. No puede cuestionar mi posición ética simplemente por personas que me han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder”.

#ColombiaDecide | Choque entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo por el tema de respaldos polémicos e investigaciones. Escuche lo que se dijeron ambos precandidatos en @NoticiasCaracol https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/rXNnwurvkn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 21, 2022

Los precandidatos hablaron también de la educación, de Fecode y de medio ambiente.

¿Por qué sería mejor presidente que sus compañeros?: candidatos de Centro Esperanza responden