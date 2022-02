“Actuaciones de Aída Merlano son a título personal y no comprometen al partido”: Efraín Cepeda

Efraín Cepeda lleva 30 años en el Congreso y nuevamente se lanza por una curul al Senado de la República, como cabeza de lista del Partido Conservador. El político costeño habló de su carrera política, de temas nacionales como pobreza y educación. Peo también de temas como las alianzas de cara a una segunda vuelta presidencial y el escándalo de Aída Merlano.

Inicios en política

Yo era una empresario y dirigente gremial, dirigía los negocios de la familia. Libré una dura lucha contra la clase política en ese momento que tenía secuestrada las empresas públicas y no había agua potable en Barranquilla. Logramos la disolución de esa empresa y creamos la Triple A y a los pocos meses teníamos agua.

Hemos sido pioneros de los temas sociales, recordemos que el Partido Conservador fue el que fundó el Seguro Social en su momento. Y luego en el gobierno de Pastrana trajimos Familias en Acción, que llegó para quedarse.

Fuimos parte de la creación del Ingreso Solidario, primero salió por decreto presidencial y lo volvimos ley de la república. En eso me he pasado la vida, consiguiendo platica para la gente y también en generación de empleo. He sido abanderado de los microcréditos.

Eso suena bonito, pero los políticos están desprestigiados. ¿Cómo cambiar esa imagen?

Yo creo que el único político que durante 30 años ha mantenido una sede política abierta todos los días se llama Efraín Cepeda. A mí me encuentran todo el tiempo.

Hice la ponencia de la ley de plazos justos porque las grandes empresas se aprovechaban de las pequeñas.

Quiero darle una extensión del microcrédito para que la gente no quede a merced del gota a gota y el pago diario.

Me comprometo que por primera vez en 16 años mi partido no va a reducir la participación en el Congreso sino que la va a aumentar. Llevábamos 16 años de declive. Creo que el Partido Conservador le ha cumplido al país.

El Partido Conservador ha apoyado al uribismo, ¿se arrepiente de eso?

En algunos periodos no tuvimos candidato propio por eso apoyamos a Santos en la segunda vuelta, apoyamos a Germán Vargas Lleras en la primera vuelta y ahora tenemos nuestro candidato propio: David Barguil. Y el Centro Democrático tiene su candidato propio. Estamos en orillas distintas. Que nos encontremos en algún momento, no lo sé.

Veo a David Barguil con una inmensa opción ganadora en la consulta, porque es un partido de regiones. Veo al partido motivado con Barguil podría ganar la consulta y llegar a la segunda vuelta y con eso nos vamos derecho a la Presidencia.

Que pasaría si a la segunda vuelta pasa Gustavo Petro y los godos no pasan. ¿A quién apoyaría?

Por el que no sea Petro. Yo esperaría que vaya uno de equipo por Colombia, tiene una fuerza importante en las encuestas más que la Coalición de la Esperanza. Apoyaremos a quien gane en equipo por Colombia.

¿Qué privilegios tiene como congresista y de cuales se siente avergonzado cuando muchos no tienen ni para comer dignamente?

El salario nuestro es fijado por la Constitución y quienes somos de provincia nos toca doble gasto. Y la filosofía de la Constituyente en ese momento era que los congresistas tuvieran ingresos que les permitieran el trabajo de tiempo completo. Antes no era así.

Si lo hacemos así con una oficina de tiempo completo, abrir en Barranquilla de tiempo completo vale plata. Pues la inversión es bastante alta.

Educación superior

Cuando uno va a la periferia y la región la gente dice…sí muy bonito que no nos cobren matricula, pero como nos transportamos hasta la universidad. Voy a pedirle a mi partido que me apoye en esto: quienes están en las zonas periféricas reciban subsidio de transporte para estas zonas rurales. Un paquete. Vamos a ampliar los cupos universitarios.

La revista The Economist dice que quien ha interpretado mejor el tema de la pandemia y que está en primer lugar entre 100 países es Colombia. Esa es una revista seria. Ya hay una reducción del déficit fiscal, ha habido un manejo sano de la economía. Nosotros nos sentimos orgullosos de los resultados del Partido Conservador.

La situación migratoria

Cree la comisión de seguimiento de los acuerdos con Venezuela. La migración no tenemos sino que acogerlos, así como ellos lo hicieron cuando eran los colombianos los que se iban. Muchas de esas familias son retornados de familias mixtas de venezolanos con colombianos. Y están viviendo una situación supremamente precaria.

El 94% son pobres en Colombia. Cuando empezó Chávez y Maduro era un nivel parecido al de Colombia del 40% o 42%. Los que han llegado tienen un nivel de educación superior al colombiano y hay que mirar el bono demográfico. No solo están pidiendo salud, empleo y educación también le están aportando al país.

Los que vienen a hacer males son los menos. A los venezolanos acogerlos como hermanos que somos.

¿Aída Merlano le hace daño a la imagen del partido?

Cuando ella se inscribió no tenia ninguna tacha, cuando vino el escándalo de la compra de votos nos sentimos avergonzados. No es una practica del partido, no la compartimos. Ella fue del partido pero salió de la colectividad cualquier actuación es a titulo personal y no compromete al partido.