“El problema no es la ideología de Gustavo Petro, son las mentiras que dice”: Miguel Uribe

Miguel Uribe, candidato al Senado y cabeza de lista por el Centro Democrático, expuso sus puntos de vista en Colombia Decide sobre temas como la seguridad, educación, empleo, corrupción, un posible gobierno de Gustavo Petro y las divisiones al interior de su colectividad.

Su herencia y paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá

Los principios no se negocian. Mi mayor herencia es mi vocación de servicio. No tengo un solo escándalo de corrupción. Mi mayor sentimiento de orgullo es haber acabado con el Bronx en Bogotá, no solo por las drogas, el tráfico de armas. Ese día había 250 niñas abusadas sexualmente.

Pero después de eso varios puntos se convirtieron en Bronx

Hoy existen nuevamente por la incapacidad de esta administración, pero el fondo es que acabamos el peor infierno. Quedan cosas por hacer y por eso me lance a la Alcaldía (de Bogotá), porque soy consciente de que quedan cosas por hacer.

Hay que garantizar la seguridad. Estoy muy preocupado por la manera que en Bogotá, Cali y Medellín está creciendo la inseguridad. Y cómo hay alcaldes y gobernantes populistas que están premiando a la delincuencia, por ejemplo a la primera línea.

Lo acusan de ser un paracaidista político

Al Concejo sí llegué por el Partido Liberal, pero a la Secretaría de Gobierno no llegué por ningún partido. Peñalosa me invitó por el desempeño que tuve en el Concejo. Después de tres años, convencido de la transformación que estábamos haciendo, tomo la decisión de renunciar para aspirar a la alcaldía por firmas.

Tenía el apoyo, entre otros, del Centro Democrático porque tenía la experiencia para hacerlo. Yo he tenido que cambiar de partido para mantener mis convicciones, yo no he cambiado de convicciones al cambiar de partido.

La seguridad y reforma a la justicia

Quiero recuperar la confianza, la gente está cansada de los mismos políticos. Estoy cansado de los alcaldes que prometen una cosa y hacen otra cuando lleguen.

Claudia López prometió ser la jefe de los policías y parece ser mas la jefe de los bandidos.

Segundo necesitamos fortalecer la seguridad. ¿Y eso qué implica? Implica una reforma a la justicia, prohibir el consumo de droga en los espacios públicos, fortalecer la fuerza pública, fortalecer la fuerza pública.

Educación

Necesitamos que 1.800.000 jóvenes puedan conseguir un empleo. Voy a promover una formación en habilidades y competencias para que un joven en 6 o 9 meses tenga un empleo digno.

¿Va a quitar el IVA?

Prefiero un impuesto de consumo más bajo y único, de 8%, generaría más comercio, menos trámites y se generaría más empleo.

Si generamos crecimiento económico, hay más ingresos para los colombianos y más recursos para el Estado.

¿Qué va a pasar con la reforma pensional?

Hay que hacer una reforma pensional, protegiendo los ahorros de los colombianos. Tenemos que pensar cómo a futuro debemos pensar en una pensión regresiva, no represiva; que todos los colombianos puedan tener una pensión.

Todos los seres humanos esperamos tener una vejez digna, tener un ingreso que nos permita sobrevivir.

Pregunta de redes sociales: ¿la única propuesta es hablar mal de Petro?

Tengo muchas propuestas. Quiero un Estado más pequeño, reducir el Congreso, generar eficiencia. Propongo transformar el agro, reivindicar a los campesinos, invertir en el agro.

Lo que sí hay que decir es que toca desenmascarar y enfrentar a quienes representan un riesgo y dicen mentiras. Es que aquí el problema no es la ideología de Petro, el problema es que dice mentiras.

Casos de corrupción en este gobierno

Lo de la DIAN no está comprobado (…) Yo le creo al director de la DIAN que ha sido un técnico toda la vida. Él fue director de impuestos de Bogotá cuando estuvimos en la secretaría, me parece que ha hecho una carrera, la ha hecho bien.

La corrupción se tiene que condonar venga de donde venga y hay que combatirla con hechos y en eso he dado resultados. No tengo rabo de paja, no me pueden acusar de corrupto.

Formación profesional

Para los jóvenes que no han podido llegar a la universidad, queremos ampliar los cupos de la universidad, con matrícula cero, con el propósito de que puedan acceder a una formación excelente.

Pero además promover la formación desde las necesidades de las empresas. Por ejemplo, la economía digital, allí tenemos déficit de analistas de datos, programadores, analistas de software, que los jóvenes salgan de una formación de bajo costo y de corta duración a tener un trabajo digno.

Queremos reformar el contrato de aprendizaje.

Salud

Mejorar las condiciones del personal de salud que nos salvaron de la pandemia, pero no están ganando lo que corresponde. Hay un cuello de botella con los especialistas, los ciudadanos piden citas y no hay. No puede ser que los medicamentos no les lleguen a los adultos mayores; es injusto que los adultos mayores tengan que hacer fila.

En Bogotá acabamos con las filas interminables. Creamos un call center para pedir medicamentos.

División del Centro Democrático

Lo primero es que representamos el muro de contención contra el populismo, la violencia. Vamos a defender la libertad, las instituciones, las inversiones y el crecimiento.

Yo creo que sí estamos unidos, estamos unidos en torno a la democracia y la libertad.

¿Qué haría si llega Gustavo Petro a la Casa de Nariño?

Ojalá eso no suceda, porque ya nos ha advertido que se quiere quedar en el poder, promueve las vías de hecho, va a indultar a la primera línea.

Yo lideraría un muro de contención para salvar al país, por eso los invito para que voten por mí.