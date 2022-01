Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo

La noticia política de este sábado, 15 de enero, se registró desde Riosucio, Chocó, en donde el Nuevo Liberalismo se relanzó como movimiento político y oficializó a Juan Manuel Galán como candidato.

El Nuevo Liberalismo no solamente volvió a presentar una lista al Senado, lo que no pasaba desde 1986, sino que también le dio el aval a Juan Manuel Galán para la candidatura presidencial.

Publicidad

“Un equipo de personas que creemos en una nueva manera de hacer política distinta y queremos construir esa manera de hacer política desde el territorio, escuchando a las comunidades y haciendo equipo con las comunidades”, dijo Juan Manuel Galán.

El ahora candidato oficial del Nuevo Liberalismo agregó: “No traemos soluciones, no traemos milagros, no traemos promesas, pero sí la voluntad de trabajar en equipo para que las cosas empiecen a cambiar en nuestro país diciéndole la verdad a la gente de cómo lo podemos hacer, en qué tiempo y cómo debemos trabajar unidos para lograrlo”.