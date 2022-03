“No existe ningún fraude”: registrador nacional sobre las elecciones del domingo pasado

El registrador nacional, Alexánder Vega, indicó que en Colombia no ocurrió fraude electoral en las elecciones legislativas y de las consultas. Señaló que lo que pasó con los escrutinios son temas de revisión normales y que ya se corrigieron los errores que pudieron cometer algunos jurados de votación.

Confirmó que este viernes, 18 de marzo, con el Consejo Nacional Electoral, va a entregar los escrutinios del Senado y las consultas interpartidistas.

La próxima semana, sucederá con la Cámara de Representantes y las curules de paz.

“No existe ningún fraude ni hay posibilidad de hacer fraude en Colombia porque en el proceso electoral intervienen varios actores: la Registraduría, los jurados de votación, los testigos electorales y ahora las comisiones escrutadoras de los jueces de la República. En este sentido, las inconsistencias las están corrigiendo los jueces y toda la información que se ha dado no es una información oficial. Acá no hay elegidos ni se puede decir que se han recuperado y perdido votos hasta que no sepamos mañana oficialmente la consolidación del escrutinio final”, informó el registrador nacional.

Una de las razones que señaló el registrador nacional fue que Colombia contó con seis misiones de observación electoral y, a partir de este viernes, los partidos que dicen que les deben votos pueden empezar a reclamarlos.

Asimismo, los ganadores de las consultas tendrán plazo hasta el próximo viernes, 25 de marzo, para inscribir sus fórmulas vicepresidenciales.