Petro se volverá a reunir con César Gaviria: ¿cuáles son las líneas rojas del Partido Liberal?

Tras los resultados obtenidos en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, los partidos políticos y coaliciones definen ahora sus movimientos de cara a la primera vuelta presidencial, que se realizará el 29 de mayo.

Por el lado del Pacto Histórico, el candidato Gustavo Petro se reunió con Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa, gerente de la campaña, para definir la estrategia que utilizarán ahora con la intención de ganar en primera vuelta. Entre algunos temas deberán decidir qué ciudades visitarán, qué eslogan utilizarán y, un tema clave, quién será la fórmula vicepresidencial.

Publicidad

Aun no es claro si Francia Márquez será el nombre escogido, tras la importante votación que obtuvo el pasado domingo.

¿Cuáles son las líneas rojas que no negociará el Partido Liberal con aspirantes a la Presidencia?

Noticias Caracol conoció que el Partido Liberal y el Pacto Histórico ya hicieron acercamientos con miras a una reunión entre el expresidente César Gaviria y Gustavo Petro, que se llevaría cabo antes del próximo martes 22 de marzo. Ese día, Gaviria se reunirá con los congresistas para definir a quién apoyarán los liberales en primera vuelta.

Publicidad

Sin embargo, hay unos temas que el Partido Liberal trazará como sus líneas rojas y que no negociará. Son ellos: no a la expropiación, autonomía del Banco de la República, renta básica para 38 millones de colombianos, no cambiar la Constitución para reelección, reactivación del campo y fortalecimiento a la justicia y la educación.