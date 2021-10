Falta de vacunación pasa factura: cifras de muertes de mujeres embarazadas por COVID son alarmantes

Las dudas o los mitos sobre las vacunas contra el COVID-19 se han convertido en el peor argumento para cientos de mujeres embarazadas en Colombia, pues según el Ministerio de Salud en lo corrido del año de las 217 madres gestantes que han perdido la vida,176 murieron por complicaciones derivadas del coronavirus.

“Su sistema inmunológico está más disminuido, tengo menos defensas y pueden generar más complicaciones cuando sufre COVID-19, además, que de por si la gestante tiene ya alguna comorbilidad, tiene un mayor riesgo aparte de su embarazo de sufrir la gravedad”, declaró la coordinadora plan de vacunación de Antioquia, Blanca Isabel Restrepo.

Solo en el departamento de Antioquia, ya son 21 las madres gestantes muertas por COVID, según MinSalud. Asimismo, en Colombia, hay 35 mil mujeres en embarazo, de las cuales solo 8 mil cumplen con el esquema completo de vacunación.

“Fui a Copacabana y me dijeron que no podía porque soy venezolana y no tenía el permiso para la IPS”, manifestó Eddarly Rodríguez, madre gestante.

El caso de esta mujer, con 5 meses de embarazo, no podría ocurrir, según las autoridades, ya que todos los puntos de vacunación están obligados a inmunizar a mujeres gestantes. Además, hacen un llamado a la vacunación oportuna.

“Han hecho toda la investigación, demostrando que no genera ninguna dificultad ni en la madre, ni en su producto de gestación. Las mamás pueden estar seguras que no es una vacuna que les va a causar ninguna dificultad en el bebé”, agregó Blanca Isabel Restrepo.