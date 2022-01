Prueba COVID-19: ¿es necesario hacerla para terminar el aislamiento?

Ante la disminución en el tiempo de aislamiento por síntomas de coronavirus, las personas están recurriendo a la prueba COVID-19 para estar seguras de que ya superaron la enfermedad y no infectarán a otros. ¿Pero es necesario realizar el test?

La respuesta es no, ya que lo más importante son los síntomas.

“La fase infectante del virus es el día anterior al inicio de síntomas hasta los dos días siguientes del inicio de los síntomas. El aislamiento tiene como objetivo disminuir la transmisibilidad del virus. Ya al día quinto esa transmisibilidad no se da”, asegura Karen Ordóñez, infectóloga y docente del programa Cuidado Intensivo UTP.

Sin embargo, si después de ese periodo sigue enfermo, es necesario una evaluación médica, pero más por su estado clínico que por el riesgo de contagiar a otros.

A los 7 días la probabilidad de infectar a otros es muy baja.

Además, la prueba COVID-19 PCR puede seguir dando positivo varias semanas después de que ya no sea contagioso, “hay casos que la han encontrado positiva hasta 50 días después de la infección”, precisa la doctora Ordóñez.

“¿Qué pasa con la PCR? Identifica material genético del virus, pero la detección no implica que el virus esté vivo. Por lo tanto, si el virus no está vivo, no es capaz de generar la enfermedad”, explica.

Por eso, lo más importante, si una persona tiene COVID leve, es el seguimiento de los síntomas en casa y cumplir la cuarentena tan pronto estos empiezan.

Sin embargo, la situación cambia si es una persona "requirió, por la severidad de su enfermedad, hospitalización, cuidado intensivo".

"Va a presentar mayor transmisibilidad del virus. Por eso, en esos casos, el ajuste del tiempo del aislamiento no aplica. Aplica para personas que tengan COVID leve, que no tengan compromiso de su sistema inmunológico”, señala la infectóloga.

