Si va a viajar en Semana Santa, esto debe hacer para proteger a los suyos del COVID-19

Llega la Semana Santa y la mayoría de los ciudadanos aún no han sido vacunados. Por eso debe poner viajes, encuentros y reuniones familiares en una balanza para definir qué hacer para protegerse y a los suyos del COVID-19.

Se puede ir de paseo y e interactuar con personas con las que no convive manteniendo los protocolos de bioseguridad.

Recuerde que ver al otro bien y sin síntomas no es garantía de que esa persona no tenga coronavirus. Asimismo, los sitios cerrados y mal ventilados siguen siendo un riesgo, el mal uso del tapabocas y no guardar distancia expone a todos a la pandemia.

El relajamiento de las personas con el proceso de vacunación que apenas inicia hace que expertos como José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, expresen su “profunda preocupación”.

“Hemos observado el incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas. Algunas autoridades locales ya comenzaron a tomar medidas, que consisten en restringir la movilidad a través de los toques de queda y la restricción en consumo de bebidas alcohólicas. El coronavirus no se ha ido, está con nosotros y estamos en las puertas de tener un tercer pico de contagio”, advierte.

Por eso hay que extremar las medidas de bioseguridad antes de emprender un viaje o un encuentro.

“Durante este año de pandemia hemos aprendido que el periodo de incubación del coronavirus va hasta 14 días, por lo tanto, existe esta posibilidad que durante este tiempo nosotros podamos transmitir y contagiar a los demás. Hacemos un llamado a evitar la movilización y a evitar contacto con personas altamente susceptibles, como son aquellos adultos mayores de 60 años o personas que tienen algún problema de salud o que tienen bajas las defensas”, precisa el experto.

Por eso hace un llamado para quien “definitivamente toma la decisión de viajar” y es “mantenerse en aislamiento por lo menos durante 7 días, utilizar siempre las mascarillas, evitar los abrazos, los besos con las familias y además, siempre reunirse en espacios bien ventilados con una distancia mayor a dos metros entre todos los familiares, así podemos disminuir los focos de contagio”.

El doctor Oñate señala que “no es necesario que se haga pruebas de PCR o antígeno para retirar medidas de bioseguridad, independientemente si todos están vacunados o no, por favor recuerde mantener estas normas de bioseguridad”.

Y si en los días de aislamiento previo a un encuentro o viaje llega a presentar síntomas respiratorios, tuvo contacto en los últimos 14 días con un diagnóstico de coronavirus o está a la espera del resultado de una prueba, así no tenga síntomas, la mejor es que por su salud y la de los demás se quede en casa.

“No podemos repetir lo que vivimos en diciembre”, recalca el doctor Carlos Álvarez, infectólogo epidemiólogo, y recuerda que “una tercera parte de las personas que llegan a cuidado intensivo fallecen por COVID-19”.

“Tener una vacuna no significa que ya está protegido porque no son antídotos, estimulan el sistema de defensa y no es inmediato”, enfatiza.