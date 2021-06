Síntomas de la variante DELTA y qué es la llamada DELTA plus

Los síntomas de la variante DELTA del coronavirus, identificada por primera vez en la India y ya prevalente en el Reino Unido, son distintos a las versiones anteriores del virus, según ha advertido Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King's College London.

Provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, según dice el experto, que dirige un estudio cuyas conclusiones todavía no han sido publicadas en una revista científica ni ha sido evaluado por pares.

La nueva variante es un 64% más transmisible que la británica (Alpha), según la agencia sanitaria Public Health England (PHE), y representa ya más del 90% de los contagios en el Reino Unido y podría representar el 90% de los nuevos casos de COVID-19 en la Unión Europea (UE) a finales de agosto, aseguró el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Incluso el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, informó que la DELTA “llegará al país porque es prácticamente imposible contener su expansión. Ya nos llegó la brasileña, tenemos la alfa, la beta y prácticamente todos los linajes”.

Spector dirige el llamado estudio Zoe sobre el coronavirus, en el que miles de personas describen lo que padecen a través de una aplicación en el móvil.

A partir de los datos recogidos por esa vía, ha divulgado una lista de los síntomas de la variante DELTA más frecuentes:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreciones nasales

Fiebre

Tos

El epidemiólogo subraya que la tos es más infrecuente entre los infectados con la nueva variante respecto a las anteriores.

También ha descubierto, gracias a la participación ciudadana en su proyecto, que la pérdida de olfato que provocan otras variaciones del virus no aparece entre los diez síntomas de la variante DELTA más habituales.

"La gente puede pensar que está pasando solo un catarro estacional y continuar asistiendo a fiestas, donde pueden contagiar en torno a seis personas", advierte Spector en un video divulgado por su compañía, Zoe, y recogido por la cadena pública BBC.

¿Protege la vacuna contra la variante DELTA?

Los estudios, ya sean en laboratorio o en situaciones reales, coinciden en que una sola dosis de una vacuna únicamente ofrece una protección limitada contra la variante que apareció en India.

A día de hoy, alrededor del 30% de los mayores de 80 años y un 40% de los de 60 no completaron la pauta de inmunización en la UE, según el ECDC, que supervisa a los 27 países del bloque, así como a Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Además de llamar a acelerar el ritmo de inmunización de las personas vulnerables, el centro europeo invitó a los países a la prudencia al suavizarse las medidas sanitarias para luchar contra el virus.

Y advirtió que, si no se respetan las medidas de distanciación social, podría producirse "un aumento rápido" de los contagios y la consecuente alza de hospitalizaciones y decesos hasta "los mismos niveles que en el otoño de 2020".

Nueva variante DELTA plus

La detección en la India de una nueva variante del coronavirus, conocida como DELTA Plus y de la que se han identificado unos 40 casos, inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión.

"La variante DELTA Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora", dijo el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Se trata de una mutación de la variante DELTA identificada por primera vez en la India (B.1.617.2), a la que se considera responsable en buena parte por el espectacular aumento de los casos en el país asiático, indicó el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) en un comunicado.

El Gobierno indio ha clasificado la DELTA Plus como "variante preocupante" debido a su mayor capacidad de transmisión.

Los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación, señaló el Ejecutivo en un comunicado.

El virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes.

"La hemos calificado como una variante preocupante porque DELTA ha cambiado (...) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible" sobre la DELTA Plus, dijo Muliyil.

El virólogo destacó que es difícil evaluar la extensión de estas variantes del coronavirus en un país como la India, cuya capacidad para secuenciar el genoma de las pruebas de coronavirus es limitada, aunque, según Muliyil, cada vez está más preparada.