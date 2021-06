Variante delta plus preocupa a la OMS: ¿por qué dicen que puede llegar a ser más mortal?

La variante delta plus está bajo la mira de la OMS, una mutación de la delta descubierta en India y que podría afectar la respuesta inmunológica e, incluso, ser más resistente a fármacos y vacunas. Sin embargo, el organismo ha dicho que aún no es una variante dominante y los casos son muy pocos.

Para las otras cuatro variantes, alfa, beta, gama y delta, que ya circulan en el mundo, hay evidencia de que las vacunas son altamente efectivas, dice la Organización Mundial de la Salud.

Soumya Swaminathan, jefe científica de la OMS, reconoció que hay preocupación de que la nueva variante delta plus “pueda ser más mortal si se convierte más resistente a los medicamentos y las vacunas; la buena noticia es que son muy pocos los casos que han sido detectados en el mundo. Las plataformas en la que se recolectan las secuencias genéticas indican que hay unas pocas docenas de casos de esta variante”.

Por eso se avanza en la tarea de incrementar la vigilancia genómica.

La científica añadió que probablemente la variante delta “se convierta en la dominante a nivel global. Con ella aumenta la probabilidad de que en vez de que una persona transmita el virus a dos personas, pueda transmitirlo a 4, 6 u 8 personas, y esa es una razón por la cual se ha observado que familias enteras contraen la infección”.

Sin embargo, la OMS tiene evidencia de que las vacunas que han sido aprobadas por ese organismo para el uso de emergencia son altamente eficaces ante estas variantes que circulan.

“Están previniendo la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte”, dijo Swaminathan.

“Si en algún momento vemos que una vacuna no se comporta de forma satisfactoria siempre está la opción de revocar este aval, pero hasta el momento la información que hemos obtenido nos convence de que las vacunas están protegiendo a la gente y se deben seguir usando”, sostuvo.

Aunque la pandemia del COVID-19 se está desacelerando ya que el número de nuevos casos registrados es el más bajo desde febrero, el de decesos también retrocede y los casos de la variante delta plus son pocos, la OMS insiste en que el mundo no la ha superado la pandemia y mientras no haya un acceso global a las vacunas “es importante protegerse, proteger a nuestros seres queridos, a la familia y comportarse de forma responsable con las medidas que sabemos que reducen la transmisión”.

“Hay países con niveles muy bajos de contagio donde es razonable tener menos restricciones, pero otros con niveles muy altos donde es importante que la gente sea más cuidadosa”, recalcó.

“Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”, subraya la OMS.

La importancia de las dos dosis contra la variante delta plus y las demás

Las autoridades de varios países instaron a la población todavía no vacunada a hacerlo, como el primer ministro francés, Jean Castex.

Según varios estudios, si bien las vacunas son menos eficaces contra la variante delta plus y la delta que contra la alfa y la cepa original, estas siguen funcionando, siempre y cuando se hayan completado las dos dosis.

En función de la vacuna, la protección contra la variante delta es de entre 92% y 96% contra el riesgo de hospitalización y de entre 60% y 88% contra la forma sintomática de la enfermedad, según datos de las autoridades británicas.

En cambio, con una sola dosis la protección contra la enfermedad es mucho menor (33%).

Por ello, "es necesaria una vacunación completa para proteger a los más vulnerables", según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Pero la vacunación puede no ser suficiente, según el epidemiólogo Antoine Flahault.

En el Reino Unido, el "repunte se registra esencialmente entre las personas no vacunadas". Pero dado que el porcentaje mínimo de vacunados para frenar la epidemia "tiene que ser más elevado de lo que se creía al principio" y que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que no se vacuna, esta estrategia "es insuficiente", afirma.

Y es que cuanto más contagioso es un virus, más alto tiene que ser el nivel de vacunación entre la población para adquirir la inmunidad de grupo, explica por su parte Samuel Alizon, biólogo especialista en la modelización de enfermedades infecciosas.

Apagar el fuego contra la variante delta

Los científicos coinciden en que habrá que vacunar a más del 80% de la población, también porque esta es capaz de escapar en parte a la "inmunidad natural" de las personas que ya contrajeron el COVID, según Alizon.

"Hasta que la mayoría de las personas vulnerables no estén protegidas, debemos mantener la circulación del virus delta a un nivel bajo, respetando estrictamente las medidas de salud pública que funcionaron para controlar el impacto de otras variantes", preconizó el miércoles la directora del ECDC, Andrea Ammon.

Países como Israel anunciaron la reinstauración de algunas restricciones, para "verter un cubo de agua sobre el fuego mientras este sea todavía controlable", justificó el primer ministro, Naftali Bennett.

