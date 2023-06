Buscan en Cartago a Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, menores que llevan varios días desaparecidos

Hay consternación en el municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, por la desaparición de dos adolescentes de 17 años. El rastro de estos menores de edad se perdió hace más de una semana. Los padres de familia claman por su regreso.

Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal se conocían desde hace varios meses y desaparecieron luego de salir a compartir con amigos el sábado 3 de junio de 2023. Desde esa fecha no se sabe nada de su paradero.

“El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela”, narró Lina María Gómez, mamá de Nicolás.

Desde ese momento, sus familiares se pusieron en contacto con los amigos de los desaparecidos, pero ninguno dio razón. También pidieron ayuda de las autoridades para hallarlos.

Dos días después de la desaparición, es decir, el 5 de junio, apareció la moto en la que se movilizaba Nicolás.

“Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y Daniela”, complementó la mujer.

La comunidad marchó con camisetas y globos blancos para pedir por el pronto retorno a casa de estos adolescentes.

Estaba amordazada

Por otro lado, la Policía del departamento de Antioquia logró rescatar a una niña secuestrada en Yolombó , a la que hallaron amordazada debajo de una cama en la casa de un vecino.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en el corregimiento Villanueva fue capturado el hombre de 51 años señalado de la desaparición de la menor de 12 años.

La mamá de la niña secuestrada en Yolombó reveló que las autoridades la encontraron “en la casa de un vecino”.

“Sinceros agradecimientos a ellos por haber cumplido una labor tan grande de haberme rescatado a la niña, la que yo nunca me imaginé que la iba a encontrar con vida, porque la niña estaba desaparecida desde el día lunes”, expresó la mujer.

“El día 7 de junio de la presente vigencia, se recibió una denuncia por la desaparición de la menor de 12 años de edad. Según la información proporcionada por la familia, la niña había desaparecido desde la noche del 5 de junio de 2023”, detalló la Policía de Antioquia.