Alcalde encargado de Medellín denunció amenazas contra él y su familia tras posesionarse

En la notaría 11 de Medellín, el comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, tomó posesión como alcalde encargado de la capital antioqueña, tras la decisión de la Procuraduría de suspender del cargo a Daniel Quintero por presunta participación en política.

En contexto: Juan Camilo Restrepo fue nombrado alcalde encargado de Medellín

“Juan Camilo Restrepo no viene hacer de Medellín una gallera, ni un ring. Juan Camilo, viene a darle tranquilidad a la ciudadanía, a darle institucionalidad y a trabajar con la ayuda de Dios y de todos para ayudar a resolverle los problemas a los medellinenses, que no son pocos”, declaró el alcalde encargado de Medellín.

Denuncia que, en menos de 12 horas, ya ha sido víctima junto a su familia de graves amenazas.

“No me van a amilanar, a mi no me perjudican las amenazas, yo estoy concentrado en trabajar por Medellín”, expresó Restrepo.

Por su parte, Daniel Quintero cuestionó el nombramiento del presidente Iván Duque y dijo que la democracia está en riesgo.

“Si nosotros le damos el poder a un presidente de no solo sacar a un alcalde, sino poner el que él quiere, hemos entrado en la dictadura en Colombia”, indicó Quintero.

Mientras Restrepo se reunió con el actual gabinete municipal, el movimiento Independientes interpuso una acción de tutela con el propósito de derogar la suspensión de Quintero.