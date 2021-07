Claudia López dice que no rectifica, como solicitó Gustavo Petro, y llama a “no radicalizar”

En entrevista con Noticias Caracol , la alcaldesa Claudia López habló de la solicitud de rectificación que el senador Gustavo Petro le hizo al considerar “calumniosa” la afirmación de que desde su partido, Colombia Humana, están dándole dotación a personas para que siembren el caos en Bogotá.

“No (rectifico), lo que hago es un llamado a tanto al uribismo a que no radicalice, como al petrismo a que tampoco radicalice”, enfatizó.

Y agregó que hay pruebas de que dotación entregada por un senador ha ayudado a quienes se radicalizan para generar desórdenes.

“Lo que mostraron las imágenes que vimos es que jóvenes a los que un senador de Colombia Humana, seguramente bien intencionado, dotó de cascos, gafas y cosas para que se vayan a enfrentar con la Policía. Además tienen bombas molotov, machetes y cuchillos y, además, secuestraron seis buses en Usme. Entonces, seguramente esa no era la intención, pero es lo que está pasando”, dijo Claudia López.

De igual forma, reiteró el llamado a los diferentes sectores para que, en medio de la campaña política, de cara a las elecciones presidenciales de 2022, haya responsabilidad.

“He hecho un llamado a que quienes están haciendo campaña política, por favor, la hagan sin polarizar y sin radicalizar. Ni el uribismo puede seguir llamando a la represión, a estigmatizar a todos los jóvenes como terroristas y a desconocer que hay causas legítimas para la protesta, ni el petrismo puede seguir haciendo este llamado a la rebelión y a la radicalización que termina en que algunos jóvenes hacen también vandalismo”, puntualizó.

“Necesitamos empleo y trabajo, en lugar de radicalización y violencia”, indicó la alcaldesa Claudia López subrayando que “lo que no puede pasar es que la campaña termine siendo peor que la pandemia”.

¿Por qué Claudia López no permite aglomeraciones en los portales?

“Ya no estamos permitiendo aglomeraciones en ningún portal porque quienes la convocan no tienen ninguna garantía de que eso no termine en violencia; segundo, para evitar confrontaciones; tercero, para que también la gente pueda dormir, trabajar y recuperar su vida. La gente comparte las demandas de cambio, pero lo que no quiere es caos”, dijo la alcaldesa Claudia López.