Hallan explosivos dentro de un paquete sospechoso en el centro de Bogotá

En el centro de Bogotá, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la incautación de varias barras de explosivos . Estos artefactos estaban dentro del interior de un paquete sospechoso.



Los efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación también hallaron cables y otros elementos que se encuentran bajo rigurosos análisis.

Estos elementos fueron encontrados en el Emerald Trade Center, un centro de negocios de esmeraldas de la capital de Colombia. Por el momento, se desconoce el origen y el objetivo de estos explosivos.

Feminicidio en Bogotá

Otro hecho reciente registrado en Bogotá es un feminicidio que estremeció a los habitantes de la localidad Barrios Unidos. En el interior de un motel, una mujer de 46 años fue apuñalada en 8 ocasiones.



“El procesado llamó a la recepción donde indicó presuntamente que había atentado contra la vida de su pareja sentimental. Posteriormente, la empleada del hotel procedió a llamar al cuadrante y Pinzón Piñeros fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de un juez por el delito de feminicidio agravado”, indicó José Manuel Martínez, fiscal seccional de Bogotá.

Y es que hay preocupación por parte de las autoridades. Por ejemplo, el año pasado, para esta misma época, se habían presentado ocho feminicidios en Bogotá. En 2023 ya son 11.

Yamile Roncancio, directora de la organización Feminicidios Colombia, esboza un panorama de lo que se está viviendo en el país.

“Lo que ocurre es lo que hemos venido repitiendo acá desde Noticias Caracol desde hace tres años y es que el Estado no es consciente de que las medidas que está tomando para prevenir los feminicidios no están siendo efectivas, no son suficientes. Es bueno que haya judicialización, que haya las capturas, que haya las condenas, eso es muy importante, pero desde nuestra perspectiva las entidades territoriales están fallando en materia de prevención, están fallando en no hablarles a los hombres y las mujeres están desconfiando mucho de las entidades. En Bogotá están desconfiando mucho de la gestión de Secretaría de la Mujer y otros sectores que las acompañan porque ya ha ocurrido que mujeres denunciantes finalmente son asesinadas”, explica Roncancio.