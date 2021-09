Joven atracada en Chapinero habla de la “sevicia” con la que ladrón intentó apuñalarla

Sofía Leyva, violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, contó qué ocurrió el pasado viernes 10 de septiembre, cuando dos hombres en moto la atracaron mientras paseaba a su perro en la localidad de Chapinero.

La artista dijo que uno de los delincuentes la abordó por la espalda, en una calle de Chapinero, y “cuando reacciono lo primero que veo es un cuchillo. Yo me asusto, grito, él me rapa el celular casi que desde el primer momento, pero continúa con sevicia apuñalando hasta que se devuelve y yo me caigo”.

La violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que pese al miedo, “no me importaba nada, sentía que mi mascota todavía estaba en peligro porque sale corriendo, se atraviesa la moto, empieza a ladrar y pienso que podrían hacerle algo, era lo que más me asustaba”.

Aunque el hombre intentó apuñalarla por la espalda “no sucedió. El saco quedó cortado”.

“Tengo una herida en un brazo que no comprometió nada, aparte de que tuve posibilidades de tener dos heridas en la espalda”, dijo la violinista robada en Chapinero.

Aunque su lesión fue leve, no pudo cumplir con dos conciertos que tenía el fin de semana pasado.

“Esperemos que esto mejore en algún momento”, comentó la violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá al referirse a la inseguridad en Bogotá, que parece haberse incrementado.