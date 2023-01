“Prefiero renunciar antes de agredir a alguien”, decía policía quemado con bomba molotov en Bogotá

Cristian Calderón, de 22 años, resultó herido por una bomba molotov el sábado en la autopista Sur con carrera 68, en Bogotá.

(Puede ver: "Él solo gritaba": relato de patrullero que auxilió a su compañero atacado con bomba molotov)

Este patrullero nació en El Espinal, Tolima, y es cantante de música popular, pero pudo más su vocación de servir a la comunidad y por eso ingresó a la Policía.

“Fue un sueño que tenía desde pequeño, quería servirle a la gente, a la comunidad, estar en contacto con todas las personas y poderles ayudar”, afirmó su mamá, Jaqueline Sánchez, y dijo que pudo verlo por un momento el domingo en la noche.

“Le hablé, le dije que estaba con él, él simplemente me reaccionaba con el cuerpo y eso fue todo”, sostuvo.

Sobre su amor por la música popular, señaló que a Cristian “le gustaba mucho cantar allá en El Espinal y todos los compañeros y amigos le decían ‘el cuidadito’”.

Jaqueline se refirió a lo que vivía su hijo a diario frente a los disturbios que se están generando luego de las movilizaciones pacíficas que hay en Bogotá.

“A él le daba mucho miedo la situación porque a veces era muy duro, sobre todo ahí en Banderas, en Las Américas, eso era muy duro, y yo siempre se lo encomendaba a mi Dios, que todo iba a salir bien, que fuera tranquilo y que él iba a estar muy bien”, afirmó.

Pese a esto, aseguró que el joven siempre le decía: "mami, antes de que me den la orden de atacar a cualquier ciudadano prefiero renunciar, yo nunca voy a atentar contra cualquier ciudadano ni nada de eso, prefiero renunciar antes de agredir a una persona”.

Por eso, esta madre pidió a quienes se movilizan y a quienes están hablando en las mesas que “ya cesen la guerra, ya no más violencia, hasta que no le pasa a uno… no sabe el dolor tan grande que causan, ya no más, ha muerto mucha gente inocente de verdad y todos somos seres humanos, todos merecemos el respeto y el derecho a vivir”.

“Ya no más, por favor que se sienten a dialogar, ha muerto mucha gente inocente, como la niña que murió ayer (en Valle), ella no tenía parte en este conflicto”, insistió.

Las autoridades ofrecieron $50 millones de recompensa para ubicar a quienes lanzaron la bomba molotov contra el joven policía, que permanece con pronóstico reservado en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá.